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Политика

Андрей Турчак призвал принять участие в праймериз «Единой России»

02.06.2018 19:18|ПсковКомментариев: 1

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о важности прийти на счетные участки и проголосовать на предварительном голосовании 3 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Уважаемые однопартийцы, сторонники «Единой России», избиратели!

В это воскресенье, 3 июня, завершится процедура предварительного голосования. Призываю вас прийти на счетные участки и отдать голос тому участнику, который, по вашему мнению, достоин партийной поддержки в ходе выборной кампании, которая финиширует в Единый день голосования 9 сентября.

Подчеркну, что в этом году для всех регионов определена открытая, так называемая первая модель предварительного голосования, когда наших кандидатов определяют сами жители. Партии крайне важно, чтобы сами избиратели определяли своих кандидатов.

«Единая Россия» сделала все, чтобы процедура стала прозрачной, с максимальным привлечением новых лиц, региональных и муниципальных молодых лидеров общественного мнения. Партией был реализован кадровый проект «ПолитСтартап» для молодых людей в возрасте до 35 лет, помогающий им максимально успешно попробовать себя в реальной политике. Он был реализован в пилотном режиме в 24 регионах, участниками стали более 1600 человек.

Впервые у избирателя появилась возможность проголосовать онлайн на сайте epg.er.ru. Также в ходе проведения процедуры с 13 апреля по 27 мая прошли 1700 дебатов, которые транслировались в режиме онлайн на сайте pg.er.ru, а также в официальной группе предварительного голосования Партии в социальной сети «Одноклассники». Всего в дебатах приняли участие 4229 кандидатов.

У вас есть уникальная возможность стать участниками предварительного отбора наиболее достойных. «Единой России» важен ваш голос! Нам необходимо точно знать, кто наиболее достойно сможет представлять интересы граждан в качестве депутата. Приходите 3 июня на счетные участки о отдайте голос тому, кто достоин побороться за депутатский мандат в сентябре!» - говорится в обращении.

Теги: #Единая Россия #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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