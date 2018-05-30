Политика

4 счетных участка открыты в Псковском районе для предварительного голосования по довыборам депутата областного Собрания по 12-му округу

4 счетных участка открыты в Псковском районе для предварительного голосования по довыборам депутата областного Собрания по 12-му округу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, принять участие в предварительном голосовании по довыборам депутата Псковского областного Собрания могут жители нескольких волостей Псковского района и ряда улиц Пскова на дальнем Завеличье.

В Псковском районе счетные участки предварительного голосования по довыборам депутата областного Собрания по 12-му округу работают в ДК деревни Родина, КДЦ Неелово, КДЦ Тямши и в Соловьевском КДЦ.

В Пскове в предварительном голосовании по довыборам депутата по 12-му округу участвуют жильцы домов по нечетной стороне Рижского проспекта от 81 до 95-го, а также №№73, 75, 77, 79, 79а; домов по четной стороне улицы Рокоссовского от 2 по 26а и №№32, 34, 40, 40а, 40в; домов №№ 64, 66, 70, 72, 79, 81 по улице Коммунальной. Изъявить свою волю они могут в Родинском сельском доме культуры.

За право участвовать от «Единой России» в довыборах депутата регионального парламента решили бороться пять человек:

врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу

слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко

главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев

генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева

заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

Напомним, сегодня, 3 июня, жители региона определяют будущих кандидатов от партии на должности глав семи районов и мандат депутата областного Собрания по округу №12. В 8:00 открылись 34 счетных участка в Псковском, Стругоrрасненском, Великолукском, Красногородском, Невельском, Локнянском и Опочецком районах. Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители названных территорий могут до 20:00.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидата на пост главы Псковского района вошли семь человек:

заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев

заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко

начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов

директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский

директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова

пенсионер Виктор Герасимов

главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Стругокрасненского района желают:

руководитель муниципалитета Александр Волков

директор ООО «Стромпесок» Анатолий Васильев.

В Великолукском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета претендуют трое:

глава района Сергей Петров

советник главы района Владимир Иванов

временно неработающий Владимир Спиридонов.

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Красногородского района используют:

руководитель муниципалитета Валентина Понизовская

директор Центра социального обслуживания района Марина Осипова.

Участники предварительного голосования по выборам главы Невельского района:

первый заместитель главы района Олег Майоров

директор МУП «Теплосети» Александр Бонев.

Стать победителем ПГ «Единой России» по выборам главы Локнянского района рассчитывают:

действующий глава района Нина Степанова

глава городского поселения «Локня» Станислав Андреев.

Участвовать в выборах главы Опочецкого района в качестве кандидата от «Единой России» хотят:

руководитель муниципалитета Юрий Ильин

первый заместитель директора Центра образования района Наталья Козлова.