Жители Псковской области активно идут на участки предварительного голосования «Единой России»

Жители семи районов Псковской области активно идут на счетные участки, открытые для предварительного голосования «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, в деревне Тямша Псковского района на участке 60.19.04 голосование идет полным ходом, очередь не заканчивается с самого открытия участка.
Набирает обороты предварительное голосование и в других районах.
Нееловский КДЦ, Псковский район
Опочка, участок 60-12-01
Невель, участок 60-90-1
Соловьевский КДЦ, Псковский район, участок 171
Напомним, сегодня, 3 июня, в Псковской области проходит единый день предварительного голосования «Единой России». Жители региона определяют будущих кандидатов от партии на должности глав семи районов и мандат депутата областного Собрания по округу №12.
В 8:00 открылись 34 счетных участка в Псковском, Стругокрасненском, Великолукском, Красногородском, Невельском, Локнянском и Опочецком районах. Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители названных территорий могут до 20:00.