Политика

Александр Котов: Избирательная кампания сейчас гораздо интереснее, чем прежде

Избирательная кампания сейчас гораздо интереснее, чем прежде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», такое мнение высказал лидер псковских «единороссов» Александр Котов.

«Тогда, когда я избирался (в 1995-2003 Александр Котов занимал пост главы Струго-Красненского района – ред.), партийное участие присутствовало в меньшей степени, в основном кандидаты рассчитывали на свои силы. Сейчас политическая ситуация изменилась и, на мой взгляд, это правильно. У партии теперь больше возможностей влиять на избирательную кампанию и подбирать кандидатов. И сами кандидаты, участвующие в выборах, стараются опираться на политические партии. Поэтому избирательная кампания сейчас гораздо интереснее», - высказал свое мнение Александр Котов.

Высокая конкуренция среди участников предварительного голосования «Единой России» наблюдается в Псковском районе, констатировал он. «В целом, мы видим, что к предварительному голосованию «Единой России» есть интерес. Наши участники активно проводили встречи и дебаты, работали с людьми, проживающими на соответствующих территориях, чтобы 3 июня, в Единый день голосования, они выразили свое предпочтение тому или иному кандидату», - прокомментировал Александр Котов.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Псковской области проходит Единый день предварительного голосования «Единой России». Жители региона определяют будущих кандидатов от партии на мандат депутат областного Собрания по округу №12 и на должности глав Псковского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского, Опочецкого и Стругокрасненского районов.

Отбор кандидатов от «Единой России» для последующего выдвижения на сентябрьских выборах проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для граждан открыты 34 счетных участка. Сделать свой выбор избиратели могут до 20:00.