Политика

Победителем предварительного голосования «Единой России» в Невельском районе стал Олег Майоров

Победителем предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Невельского района стал первый заместитель руководителя муниципалитета Олег Майоров. Его кандидатуру поддержали 1181 человек (87,42%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Еще один участник предварительного голосования - директор МУП «Теплосети» Александр Бонев набрал 172 голоса (12,73%)

Всего в предварительном голосовании «Единой России» в Невельском районе приняли участие 1351 человек.