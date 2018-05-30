Александр Волков лидирует на предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе

Победу на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Стругокрасненского района одержал руководитель муниципалитета Александр Волков. За него проголосовали 663 избирателя (89,96%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Другому участнику предварительного голосования - директору ООО «Стромпесок» Анатолию Васильеву - отдали предпочтение 156 человек (21,17%).
Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе приняли участие 737 человек.