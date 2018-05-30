Политика

Александр Волков лидирует на предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе

Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе приняли участие 737 человек.

Победу на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Стругокрасненского района одержал руководитель муниципалитета Александр Волков. За него проголосовали 663 избирателя (89,96%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В опросе приняло участие 3989 человек

В опросе приняло участие 3989 человек

Не пойду на выборы

За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?

Будущего кандидата от «Единой России» на пост главы выбрали жители Локнянского района

Александр Волков лидирует на предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе

Победителем предварительного голосования «Единой России» в Невельском районе стал Олег Майоров

Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Псковской области

Более 9 тысяч жителей Псковской области помогли «Единой России» определить кандидатов на выборы

Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области приблизилась к 7%

«Единая Россия» рассмотрит жалобы на подкуп выборщиков 3 июня в Псковском районе

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие около 6 тысяч жителей Псковской области

Александр Котов: Избирательная кампания сейчас гораздо интереснее, чем прежде

На 12:00 почти 3,5 тысячи псковичей проголосовали за будущих кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах

Депутаты Псковского областного Собрания Валерий Василевский и Владимир Яников приняли участие в предварительном голосовании

Региональный исполком «Единой России» открыл «горячую линию» по предварительному голосованию

Пес Кузя пришел на предварительное голосование в Тямше

Жители Псковской области активно идут на участки предварительного голосования «Единой России»

Александр Котов: Чем больше избирателей примут участие в предварительном голосовании, тем точнее будет выбор «Единой России»

4 счетных участка открыты в Псковском районе для предварительного голосования по довыборам депутата областного Собрания по 12-му округу

Предварительное голосование «Единой России» началось в Псковской области

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Псковской области 3 июня