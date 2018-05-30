Будущего кандидата от «Единой России» на пост главы выбрали жители Локнянского района

Глава Локнянского района Нина Степанова стала победителем предварительного голосования «Единой России» по выборам руководителя муниципалитета. За ее выдвижение от партии высказались 444 человека (77,89%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
За еще одного участника процедуры предварительного голосования – главу городского поселения «Локня» Станислава Андреева проголосовал 191 гражданин (33,51%).
Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Локнянском районе приняли участие 570 человек.