На предварительном голосовании «Единой России» большинство граждан поддержали главу Красногородского района

Подведены итоги предварительного голосования по определению кандидата для последующего выдвижения от «Единой России» на выборах главы Красногородского района. Победителем стала руководитель муниципалитета Валентина Понизовская, за которую проголосовали 394 человека (86,98%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
За директора Центра социального обслуживания района Марину Осипову, которая также вошла в список участников ПГ, проголосовали 106 избирателей (23,40%).
Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Красногородском районе приняли участие 453 человека.