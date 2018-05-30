Политика

Гендиректор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева победила в предварительном голосовании по довыборам в Псковское областное Собрание

Генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева стала победителем предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания по округу №12. За нее проголосовал 681 человек (24,51%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Второе место занял заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян, ему отдал предпочтение 661 избиратель (23,79%). На третьей позиции - врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу (628 голосов, 22,61%).

Главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев на ПГ «Единой России» получил поддержку 237 граждан (8,53%), слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко – 109 граждан (3,92%).

По уточненным данным, в предварительном голосовании по определению кандидата от партии на мандат депутата областного Собрания приняли участие 2 тысячи 778 избирателей.