Андрей Сукманов побеждает на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района большинство граждан проголосовали за начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрея Сукманова. Его результат – 1859 голосов или 5,88%.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, 1024 голоса избирателей (3,24%) получил заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, 988 голосов (3,12%) - директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский.
Далее голоса избирателей распределились следующим образом: 640 (2,02%) человек отдали предпочтение директору Тямшанской гимназии Наталье Фёдоровой, 483 (1,53%) - пенсионеру Виктору Герасимову, 150 (0,47%) – заместителю главы администрации Псковского района Святославу Колинко, 78 (0,25%) - главному энергетику ОАО «ПЗ АТС – Т» Артему Васильеву.
По уточненным данным, 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района приняли участие 4927 граждан (15,58%).