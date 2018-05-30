Политика

Андрей Сукманов побеждает на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района

По уточненным данным, 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района приняли участие 4927 граждан (15,58%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, 1024 голоса избирателей (3,24%) получил заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, 988 голосов (3,12%) - директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский.

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района большинство граждан проголосовали за начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрея Сукманова. Его результат – 1859 голосов или 5,88%.

В опросе приняло участие 4031 человек

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