Как найти свой избирательный участок, напоминают псковичам перед единым днем голосования. ВИДЕО

Восемь клещей, снятых с жителей Псковской области на минувшей неделе, оказались носителями боррелиоза

Активисты ОНФ добиваются принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения у площади Победы в Пскове

Более 350 мероприятий социального характера организовал Псковский облсовпроф за 4 года