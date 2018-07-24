Политика

Юлия Ярышкина сложила полномочия депутата Великолукской гордумы в связи с назначением замглавы администрации города

Депутаты Великолукской городской Думы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Юлии Ярышкиной.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект решения внес глава города Великие Луки.

Юлия Ярышкина сама изъявила желание отказаться от депутатского мандата. Парламентарии поддержали проект решения единогласно.

Добавим, что Юлия Ярышкина назначена на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

Напомним, ранее Юлия Ярышкина работала директором педагогического лицея, в 2012 году была избрана депутатом Великолукской городской Думы 5 созыва, с сентября 2017 года - депутат Великолукской городской Думы 6 созыва.