Политика

Псковская «Родина» поддержит на губернаторских выборах Аркадия Мурылева

Псковское региональное отделение партии «Родина» провело заседание, на котором заявило о намерении поддержать на выборах губернатора Псковской области кандидата от КПРФ Аркадия Мурылева. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ.

На заседании присутствовал также член ЦК КПРФ, первый секретарь обкома Петр Алексеенко и второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов.

Заслушав информацию председателя Совета регионального отделения Константина Вилкова, Совет регионального отделения единогласно решил поддержать Аркадия Мурылева, выдвинутого Псковским областным отделением КПРФ.

Напомним, губернаторские выборы пройдут 9 сентября.