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Суд отменил решение о регистрации кандидата от «Яблока» на должность главы Псковского района

Суд отменил решение о регистрации кандидата от «Яблока» на должность главы Псковского района

Политика

Суд отменил решение о регистрации кандидата от «Яблока» на должность главы Псковского района

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Псковский районный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатом на должность главы Псковского района Валерии Фоминой, выдвинутой «Яблоком». Фото пресс-службы псковского «Яблока» Как стало известно Псковской Ленте Новостей, решение принято в связи с тем, что выдвижение Фоминой нарушает процедуру, определенную уставом партии «Яблоко». Валерия Фомина, 1973 года рождения, глава сельского поселения «Завеличенская волость», депутат Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость», была выдвинута Региональным советом Псковского регионального отделения партии «Яблоко». Смотрите также Глава Завеличенской волости Валерия Фомина выдвинута «Яблоком» кандидатом на главу Псковского района 3 августа Невельский районный суд отменил решение ТИК о регистрации Аркадия Вихмана, выдвинутого партией «Яблоко», кандидатом на пост главы муниципалитета. Фото пресс-службы псковского «Яблока» Смотрите также Инженер Андрей Вихман второй раз претендует на должность главы Невельского района от псковского «Яблока» Ранее на тех же основаниях была отменена регистрация Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района. Смотрите также Псковское «Яблоко» будет обжаловать решение суда об отмене регистрации кандидата на должность главы Опочецкого района Геннадия Колесника