Политика

Кандидат от «Яблока» снял свою кандидатуру с довыборов в Собрание депутатов Вехнянской волости

Выдвинутый региональным отделением партии «Яблоко» Иван Лямин на дополнительные выборы в Собрание депутатов сельского поселения «Вехнянская волость» первого созыва по избирательному округу №2 добровольно снял свою кандидатуру. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, соответствующее заявление он направил сегодня, 6 августа, в территориальную избирательную комиссию Новоржевского района.

В документе Иван Лямин отмечает, что ему известно, что указанное заявление отзыву не подлежит.

Иван Лямин родился в городе Ставрополь 14 ноября 1982 г.

С 2000 по 2005 годы обучался в Ставропольском государственном аграрном университете по специализации механизация сельского хозяйства. По окончанию вышеназванного университета получил квалификацию инженер.

С 2013 года по настоящее время проживает в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области в деревне Дублиньково. Ведет личное подсобное хозяйство.

Напомним, в июле свою кандидатуру с выборов губернатора Псковской области снял кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов. Свое решение он объяснил сложным и практически сорванным процессом сбора подписей депутатов волостных и районных собраний, а также разговором с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, который, по словам Виталия Аршинова, поддержал основные положения его программы.

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6 августа стало известно, что Псковский районный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатом на должность главы Псковского района Валерии Фоминой, выдвинутой «Яблоком». Решение принято в связи с тем, что выдвижение Фоминой нарушает процедуру, определенную уставом партии «Яблоко».

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Ранее на тех же основаниях была отменена регистрация Аркадия Вихмана кандидатом на пост главы Невельского района и Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района.