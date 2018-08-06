Политика

Соратники Навального подали в Минюст документы на возобновление регистрации партии

Сторонники оппозиционера Алексея Навального повторно подали в Минюст РФ документы для регистрации партии «Россия будущего», сообщил юрист «Фонда борьбы с коррупцией», секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

«Сегодня подали документы в Минюст на возобновление регистрации партии "Россия будущего". Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки», - написал И.Жданов в «Твиттере», сообщает «Интерфакс».

Ранее А.Навальный заявил, что Минюст РФ приостановил регистрацию созданной его сторонниками партии «Россия Будущего».

В письме Минюста на имя И.Жданова, опубликованном на сайте А.Навального, отмечалось, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону «О политических партиях». «Неустранение оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации партии, в установленный срок является основанием для принятия федеральным уполномоченным органом решения об отказе в государственной регистрации политической партии», - говорилось в документе.

А.Навальный с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием «Партия прогресса», в том числе, в очередной раз - в январе. Оргкомитет «Партии прогресса» А.Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

Весной 2015 года Минюст принял решение об отказе в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона «О политических партиях» (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации «Партии прогресса» находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года А.Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако 22 февраля бывший соратник А.Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию «Партии прогресса». 19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии «Гражданская позиция», согласно которым она переименовывается в «Партию прогресса».

В связи с этим А.Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.