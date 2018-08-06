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Политика

Псковское «Яблоко» потребовало в судах признать незаконной регистрацию кандидатов в главы районов от «Единой России»

07.08.2018 20:27|ПсковКомментариев: 1

Кандидаты на должности глав районов Псковской области, выдвинутые Псковским «Яблоком», обратились в районные суды с требованием признать незаконными и отменить решения территориальных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в главы, выдвинутых местными отделениями регионального отделения «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

По мнению истцов, территориальные избирательные комиссии не имели законных оснований для регистрации кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», так как ни один из них не предоставил в избиркомы требуемый Избирательным кодексом Псковской области документ.

В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области кандидат на должность главы района, выдвинутый политической партией, представляет в избирательную комиссию нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения. Возможность замены этого документа другим документом законом не предусмотрена.

«Но местные отделения политических партий не могут являться избирательными объединениями, так как не подлежат государственной регистрации и, соответственно, не могут предоставить в избирательные комиссии нотариально удостоверенную копию свидетельства, выданного территориальным органом Министерства юстиции в связи с невозможностью получить такой документ.

Ни один из кандидатов в главы районов, выдвинутых Псковской «Единой Россией», в принципе не мог выполнить требование областного избирательного закона при выдвижении от местных отделений партии. Но все они, тем не менее, были выдвинуты именно местными отделениями «Единой России».

Все кандидаты предоставили в территориальные избирательные комиссии нотариально удостоверенные копии свидетельства о регистрации регионального отделения «Единой России» (которое их не выдвигало) и решения регионального политического совета «Единой России» о создании местных отделений, но этот документ в перечне документов, необходимых для предоставления в избирательные комиссии, отсутствует.

Таким образом, все кандидаты в главы районов, выдвинутые Псковской «Единой Россией», не могли быть зарегистрированы территориальными избирательными комиссиями, так как отсутствие среди документов, поданных для выдвижения и регистрации кандидата, документа, предписанного законом, является безусловным основанием для отказа в регистрации. Тем не менее, все кандидаты от «Единой России» были зарегистрированы», - отмечают в Псковском «Яблоке». 

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Первое дело по заявлению кандидата на должность главы Псковского района Валерии Фоминой об отмене регистрации кандидата на должность главы Псковского района Натальи Федоровой будет рассмотрено Псковским районным судом 9 августа.

Напомним, что кандидаты в главы районов от «Партии роста» через своего представителя оспорили в судах законность регистрации кандидатов, выдвинутых Псковским «Яблоком». Они доказывали в судах, что региональный совет регионального отделения партии «Яблоко», которому Уставом партии предоставлено право выдвигать кандидатов на выборах глав районов, должен был действовать не от лица регионального отделения, а от лица местного отделения, которое, как уточняют в пресс-службе, правами избирательного объединения не наделено и не может иметь государственную регистрацию.

На сегодняшний день суды отменили регистрацию кандидатов от «Яблока» Геннадия Колесника (Опочецкий район), Андрея Вихмана (Невельский район) и Валерии Фоминой (Псковский район). Все решения районных судов об отмене регистрации кандидатов от «Яблока» обжалованы в апелляционном порядке. Кроме того, 7 августа Геннадий Колесник и Псковское «Яблоко» обжаловали апелляционное определение Псковского областного суда в президиуме областного суда, так как при его принятии, по мнению юристов партии, допущены существенные нарушения нор материального и процессуального права, которые воспрепятствовали принятию судом законного решения.

Теги: #Выборы 2018 #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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