Политика

Начинается видеотрансляция «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ, который в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Участниками часовой беседы станут:

Александр Савенко - главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей»

Александр Машкарин - руководитель Медиахолдинга Псковской области

Олег Константинов - главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки»

Денис Камалягин - главный редактор газеты «Псковская губерния».

В таком составе участники «круглого стола» поговорят о ходе избирательной кампании в регионе, прежде всего, губернаторской, и посмотрят, какое отражение она находит в СМИ, насколько журналистам гарантировано право на слово и информацию без проявлений неравенства и несоразмерных ограничений.

Ведет эфир Константин Калиниченко.