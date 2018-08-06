Начинается видеотрансляция «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ, который в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Участниками часовой беседы станут:
В таком составе участники «круглого стола» поговорят о ходе избирательной кампании в регионе, прежде всего, губернаторской, и посмотрят, какое отражение она находит в СМИ, насколько журналистам гарантировано право на слово и информацию без проявлений неравенства и несоразмерных ограничений.
Ведет эфир Константин Калиниченко.