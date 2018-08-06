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Политика

Начинается видеотрансляция «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ

08.08.2018 13:02|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию «круглого стола» с главными редакторами псковских СМИ, который в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Участниками часовой беседы станут:

  • Александр Савенко - главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей»
  • Александр Машкарин - руководитель Медиахолдинга Псковской области
  • Олег Константинов - главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки»
  • Денис Камалягин - главный редактор газеты «Псковская губерния».

В таком составе участники «круглого стола» поговорят о ходе избирательной кампании в регионе, прежде всего, губернаторской, и посмотрят, какое отражение она находит в СМИ, насколько журналистам гарантировано право на слово и информацию без проявлений неравенства и несоразмерных ограничений.

Ведет эфир Константин Калиниченко.

Теги: #СМИ #эхо москвы в пскове #Выборы 2018 #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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