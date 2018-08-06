Политика

Агитавтобус с активистами ЛДПР работает на юге Псковской области

Агитавтобус с активистами ЛДПР сегодня работает на юге Псковской области. Утром 8 августа он прибыл в Невель, после чего направится в Усвяты, Пустошку, Себеж, Опочку и Новосокольники.

В ходе проведения акции жители Псковской области получают не только полезную информацию, сувенирную продукцию с партийной символикой, но и имеют возможность проконсультироваться по любым правовым вопросам, обратиться с просьбами и пожеланиями.

Вчера агитавтобус ЛДПР уже побывал в Кунье и Великих Луках. Либерал-демократы будут общаться с жителями Псковской области до 12 августа.