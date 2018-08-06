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Политика

Главные редакторы псковских СМИ обсудили предстоящие выборы в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»

08.08.2018 17:02|ПсковКомментариев: 0

«Круглый стол» с главными редакторами псковских СМИ прошел сегодня, 8 августа, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Участниками часового диалога в рамках программы «Навстречу урнам» стали главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко, руководитель Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки» Олег Константинов и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Вместе они обсудили ход избирательной кампании в регионе и ее освещение в СМИ. 

Участники эфира сошлись во мнении, что в этом году у губернаторской кампании нет «градуса» - оппозиция, за некоторым исключением, совсем не видна и демонстрирует свою беззубость. Так, Александр Савенко, который следит за губернаторскими выборами в Псковской области с 1996 года, отметил, что в ходе предыдущих кампаний у действующих региональных руководителей всегда был серьезный оппонент. Даже в 2014 году, после возвращения губернаторских выборов с муниципальным фильтром, несмотря на предсказуемость исхода выборов, конкуренция все равно была выше, чем сейчас.

«Принципиальное отличие нынешних выборов заключается в том, что оппозиция даже не пытается демонстрировать борьбу, слабо мотивирована, и за все это время не было видно, кто мог бы бросить перчатку действующему руководителю, - отметил Александр Савенко, напомнив, что ранее, говоря о стартовавшей кампании, наблюдатели стали использовать определение «Ведерников и пустота». - Постепенно эта избирательная кампания стала чуть более конкурентной: появилась некая активность от кандидата от КПРФ, начались заявления от «яблочников». В целом об этой кампании можно сказать: «Не так хорошо, как хотелось бы, но не так плохо, как могло бы быть».

Менее оптимистично оценил ситуацию Денис Камалягин. «Скажи, кто твой конкурент, и я скажу, кто ты. Вот и все. Если в 2014 году действующий губернатор был уверен в своей победе, отработав здесь пять лет, и ему неважно было, кто его конкуренты, то нынешняя команда в своей победе не уверена, поэтому мы и видим такой состав конкурентов», - полагает главный редактор «Псковской губернии». Если бы из губернаторской гонки не выбыл кандидат от «Яблока» Виталий Аршинов, проценты по итогам голосования были бы другие, убежден он. Между тем, руководитель Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин назвал Аршинова «абсолютно непубличным человеком, хоть он и считает себя госдеятелем», и предположил, что его участие в губернаторских выборах если и изменило бы итоги выборов, то на доли процентов.

Александр Савенко отметил, что изначально был разочарован ставкой «Яблока» на Виталия Аршинова. По мнению главного редактора ПЛН, выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора лидера регионального отделения партии Льва Шлосберга было бы более логичным, интересным и перспективным.  

Денис Камалягин в ходе эфира высказал мнение, что «в этом году у нас впервые проводится политическая кампания, в которой участвует человек, неизвестный региону (врио губернатора Михаил Ведерников - ред.), и в которой имеет место полное «засушивание» в поведении главных политических акторов». «А главным персонажем этих выборов являются пиарщики, которые обезопасили ситуацию неизвестности», - высказал мнение главред «Губернии». Наряду с этим он предположил, что ближайшие четыре года на псковском политическом пространстве будет интересно.

Александр Машкарин отметил, что сентябрьские выборы - это реальный шанс для оппозиционных кандидатов показать себя с прицелом на будущее. «Это прекрасная стартовая площадка для того же кандидата от КПРФ Аркадия Мурылева. Он впервые участвует в крупных выборах, и для него это способ накопления политического капитала», - заметил Александр Машкарин, назвав кандидатуру Мурылева оптимальной. Что касается кандидатов от ЛДПР, то по его мнению, достойные варианты закончились на Сергее Макарченко, который участвовал в предыдущей губернаторской кампании посредством интригующих баннеров.

Между тем, главный редактор газеты «Курьеръ» Олег Константинов признался, что его читателей мало интересует политическая сторона выборов. «Склад моей газеты таков, что мы не видим выборов, как и наши читатели. Их больше волнует, что власти не закрывают бреши, не выполняют данных обещаний», - отметил он.

Кроме того, в ходе разговора почти все участники «круглого стола» сошлись во мнении, что в последнее время в контексте избирательных кампаний не осталось размытых пятен - осталось только черное и белое: либо ты с властью, и у тебя все хорошо, либо против власти, и тогда у тебя начинаются проблемы. Отсюда складывается монохромная модель общества.

Не согласился с таким мнением Александр Машкарин.

«Какое у нас "черное и белое", если оппозиционная, недоговороспособная партия "Яблоко" представлена в областном Собрании и в муниципальных представительных органах? О чем мы говорим, если люди от этой партии имеют возможность высказывать мнение в СМИ, хоть и не во всех? Где "черно-белая ситуация"?» - отметил он

По мнению Александра Машкарина, «Яблоку» и «Родине» «дают возможность побухтеть», что, собственно, и делает лидер псковских «яблочников» Лев Шлосберг, говоря на своих каналах, что «нас боятся», и «мы сильные». «Он творит очередной виток мифа вокруг "Яблока" как основной политической силы, но мы-то понимаем, что это не так. На площадку Льва Шлосберга набросали кучу удобрений, которые дадут ему еще несколько лет, когда можно говорить, что "я тут один в поле воин"», - отметил Александр Машкарин и согласился с мнением Дениса Камалягина о том, что «ближайшие четыре года на политическом пространстве будут интересными, потому что у нас новая политическая реальность, новый глава региона».

В ходе эфира главные редакторы псковских СМИ также обсудили тему, связанную с массовыми исками одних кандидатов против других с требованием снять их с выборов. Речь, в частности, идет о выборах в районах.

Главный редактор ПЛН Александр Савенко прокомментировал недавнее обращение «Яблока» в районные суды с требованием признать незаконной регистрацию кандидатов в главы районов от «Единой России». 

«Я ожидал, что удар по оппонентам будет более мощным. Поначалу меня так зацепил спич Льва Шлосберга, что я понял - что-то будет! А когда увидел рассылку Яблока», первая моя реакция была, что это блеф, что гора родила мышь», - отметил Александр Савенко.

Между тем, Олег Константинов высказал мнение, что простым смертным наплевать, кто там с кем судится — они стоят в стороне от этих дел, их больше интересует, например, запуск поезда «Ласточка». Его мысль поддержал Александр Машкарин.

«Готов поддержать, что рядовому избирателю суды не интересны. Им интереснее «Ласточка», крыша в школе, ремонт дорог, своевременная зарплата и чтобы все были живы и здоровы. Это мы тут с вами сидим и решаем, что какая-то скучная у нас избирательная кампания, потому что это наша работа. А на уровне «земли» это абсолютно неважно», - отметил директор Медиахолдинга Псковской области.

Также участники «круглого стола» попытались спрогнозировать явку на выборы 9 сентября и обрисовать политический ландшафт в псковском регионе после выборов. Александр Савенко полагает, что явка будет сопоставима с явкой на губернаторские выборы 2014 года, которая составила чуть менее 40%.

«Хотелось бы, чтобы после выборов ушла тенденция поляризации на черное и белое. Пусть цветут разные цветы и пусть будет больше политических течений», - высказал мнение главный редактор ПЛН.

Денис Камалягин согласился с его прогнозами по явке, но заметил, что ему в большей степени интересно, как после выборов изменится состав исполнительной власти. Также он выразил надежду, что «после выборов партии найдут причины не воевать».

Олег Константинов ожидает на сентябрьских выборах явку «ниже плинтуса». Чтобы она была нормальной, по его мнению, надо, чтобы Псковскую область «разбудили» такими громкими заявлениями, которое прозвучало в преддверии выборов президента России со стороны министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. 15 марта, на фоне ухудшения отношений между РФ и Британией глава британского Минобороны заявил, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться» и не отвечать на высылку российских дипломатов из Лондона. «Если нас разбудить такими заявлениями, то что-то будет», - убежден Олег Константинов.

Напомним, на прошлой неделе в студии радио «Эхо Москвы в Пскове» состоялся диалог между руководителями региональных отделений партий, посвященный ходу избирательной кампании. На следующей неделе к разговору планируется пригласить кандидатов на должность губернатора Псковской области.

Теги: #СМИ #эхо москвы в пскове #Выборы 2018 #навстречу урнам #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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