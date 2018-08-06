Политика

Аркадий Мурылев встретился с трудовыми коллективами Псковской области

8 августа кандидат на должность губернатора Псковской области от КПРФ, секретарь Псковского обкома КПРФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев провел встречи с трудовыми коллективами Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, первая встреча прошла на заводе «Псковкабель», вторая – на Псковском хлебокомбинате. В актовом зале каждой организации собиралось несколько десятков человек. Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко рассказал о том, как проходило выдвижение кандидатуры на должность губернатора, о поддержке со стороны Общественного Совета Псковской области и других политических партий, напомнив, что на прошлой неделе региональное отделение партии «Родина» приняло решение поддержать на предстоящих выборах кандидата от КПРФ.

Затем перед собравшимися выступил Аркадий Мурылев. Он коротко рассказал о программе развития Псковской области и ее основных положениях, которые формировались на основе предложений жителей.

Вопросы работников предприятий вполне ожидаемо начинались с темы повышения пенсионного возраста и отношения к этой реформе Аркадия Мурылева. «Пенсионная реформа в том виде, в котором ее предлагает правительство – это антинародная реформа», - ответил он, поясняя, что реформу проводить нужно иначе, комплексно, в том числе, делая прогрессивное налогообложение, а изменять возраст можно, только когда продолжительность жизни будет выше.

Многие вопросы касались экологической безопасности региона и переработки мусора. Единственным выходом из сложившейся ситуации Мурылев назвал привлечение инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода, а никак не вывоз отходов в районы области или другие регионы страны, потому как транспортные расходы оплачиваются из карманов жителей.

Больными для граждан темами стали льготы и всевозможные субсидии для пенсионеров, ветеранов и малоимущих, а также рост тарифов на ЖКХ и газификация регионов. Все эти проблемы в очередной раз констатируют дефицит бюджета региона. Одним из возможных путей привлечения средств был назван приграничный статус области, который до сих пор ей не присвоен. В случае изменения этой ситуации часть таможенных сборов можно будет привлечь в бюджет, и соответственно, не складывать все вышеназванные проблемы на плечи налогоплательщиков.

Поддержку среди участников встречи нашел пункт программы, предусматривающий развитие на территории области сельского хозяйства, в частности растениеводства.

«Активность, с которой сотрудники двух предприятий участвовали в разговоре, показали, что люди хотят перемен и не боятся об этом говорить», - заключили в пресс-службе обкома КПРФ.