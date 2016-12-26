«Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей с наступающим Новым годом и Рождеством

Учредитель ООО «Таможенные системы XXI века» Георгий Кухи поздравляет жителей Псковской области с наступающим 2017-м годом и Рождеством.

«Дорогие друзья, коллеги, партнеры, жители Псковской области! От всей души хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Уходящий год принес в жизнь каждого из нас что-то новое в личной жизни, карьере, общественной деятельности. У многих появились проекты и идеи, которые должны получить свое развитие в новом, 2017-м году. Я хочу пожелать всем новых свершений, успехов, финансовой стабильности, а главное - здоровья и сил для реализации всего задуманного!»

ООО «Таможенные системы XXI века» - надежный деловой партнер по таможенному оформлению и грузовым перевозкам. На сегодняшний день компания занимает стабильное положение на отраслевом рынке.

Источник: Псковская Лента Новостей