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«Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей с наступающим Новым годом и Рождеством

26.12.2016 11:18 ПЛН, Псков

Учредитель ООО «Таможенные системы XXI века» Георгий Кухи поздравляет жителей Псковской области с наступающим 2017-м годом и Рождеством.

«Дорогие друзья, коллеги, партнеры, жители Псковской области! От всей души хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Уходящий год принес в жизнь каждого из нас что-то новое в личной жизни, карьере, общественной деятельности. У многих появились проекты и идеи, которые должны получить свое развитие в новом, 2017-м году. Я хочу пожелать всем новых свершений, успехов, финансовой стабильности, а главное - здоровья и сил для реализации всего задуманного!»

ООО «Таможенные системы XXI века» - надежный деловой партнер по таможенному оформлению и грузовым перевозкам. На сегодняшний день компания занимает стабильное положение на отраслевом рынке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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