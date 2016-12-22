Публичные слушания по бюджету Пскова состоятся сегодня в гордуме

Сегодня, 22 декабря, в 18.00 в зале заседаний Псковской городской Думы пройдут публичные слушания по проекту бюджета города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Как напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, слушания назначены постановлением главы города Пскова от 12 декабря.

Создан организационный комитет по проведению публичных слушаний и установлен порядок учета предложений по проекту бюджета. До 21 декабря принимались письменные заявления граждан и организаций.

Напомним, 16 декабря, в ходе очередной 76-й сессии Псковской городской Думы был принят бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении, утверждены основные параметры. Общий объем доходов на 2017 год составляет 3,33 млрд рублей, общий объем расходов - 3,46 млрд рублей. Дефицит внесенного бюджета - 128 млн рублей (10%). На плановый период бюджет бездефицитный. Общий объем доходов и расходов на 2018 год равен 3,3 млрд рублей, в 2019 году доходы также планируются равными расходам и составляют 3,26 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей