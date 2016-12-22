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Обязательный значок «ГМО» могут ввести в ЕАЭС с 2017 года

22.12.2016 08:50 ПЛН, Псков

Роспотребнадзор предложил внести в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поправки, согласно которым с 2017 года на всей продукции, произведенной с помощью генной инженерии, должен появиться значок «ГМО», пишет в четверг газета «Известия».

Проект поправок в техрегламент Роспотребнадзор подготовил еще в прошлом году. В нем указано, что значок «ГМО» на упаковке товара должен быть сопоставим по размеру с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС (не менее 5 мм) и находиться рядом с ним.

При этом пояснить, насколько опасна продукция с генно-инженерно-модифицированными компонентами для потребителей и какую долю она занимает на российском рынке, в Роспотребнадзоре не смогли.

Между тем в России, по словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, подавляющее большинство жителей не имеет представления о том, что такое ГМО. «У нас на сегодняшний день есть много других более острых проблем, чем маркировка продуктов подобным обозначением», — считает он.

Между тем поставляющие свою продукцию в ЕАЭС производители из Евросоюза уже заявили, что требование Роспотребнадзора чревато излишними препятствиями в международной торговле.

Источник: Псковская Лента Новостей



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