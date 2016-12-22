Пенсионному фонду России исполнилось 26 лет

22 декабря исполняется 26 лет со дня образования Пенсионного фонда России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, за это время он стал самой крупной и надежной структурой по оказанию социальных услуг населению, финансовым гарантом прав старшего поколения, обеспечения достойного уровня жизни будущих пенсионеров.

В составе Отделения ПФР России по Псковской области - 17 Управлений и 7 Отделов. За бесперебойным функционированием пенсионной системы стоит труд около 900 человек.

На сегодняшний день региональное Отделение ПФР обслуживает: более 210 тысяч пенсионеров, около 71 тысячи получателей ежемесячных денежных выплат, более 740 тысяч застрахованных лиц, почти 18 тысяч страхователей-работодателей, более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Приоритетное направление деятельности Пенсионного фонда – работа по оказанию государственных услуг населению. Организовано электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг нашим гражданам. Теперь существенно сократилось количество документов, предоставляемых гражданином при обращении в Пенсионный фонд за государственными услугами. Практически все необходимые документы у ведомств мы запрашиваем самостоятельно.

В клиентских службах Управлений идет оснащение системой электронной очереди и информационными терминалами со справочно-правовыми системами.

Во всех районах области созданы комфортные условия для приема граждан, в том числе - маломобильных групп населения и семей с детьми. Для жителей удаленных населенных пунктов работают мобильные клиентские службы. Только в этом году на выезде было принято более 10 тысяч человек.

Быстрыми темпами идет внедрение электронных сервисов Пенсионного фонда. В 2016 году значительно расширился перечень электронных услуг для граждан, которые делают визит в Пенсионный фонд необязательным.

Через сайт ПФР жители региона могут не только записаться на прием, заказать справки, сформировать платежные документы, направить обращение или скачать бесплатные программы для отчетности.

Не выходя из дома теперь можно подать заявление:

- о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, а также о распоряжении его средствами;

- об отказе от формирования накопительной пенсии;

- о переводе средств пенсионных накоплений и многое другое.

Для доступа ко многим услугам ПФР необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. С этого года для удобства граждан зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно и во всех Управлениях и Отделах ПФР области.

Другим важнейшим направлением в этой работе стало расширение электронного взаимодействия со страхователями. В результате более 90% из них представляют отчетность в Пенсионный фонд в электронном виде.

Проводится большая работа с работодателями по заключению Соглашений об электронном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудникам. На сегодняшний день около 3-х тысяч жителей региона уже подали заявление об установлении пенсии через работодателя.

Клиентские службы приступили к регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени.

За всеми этими фактами стоит каждодневный труд сотрудников системы Пенсионного фонда России. Специфика работы не оставляет сотрудникам Пенсионного фонда РФ ни одного шанса быть только профессионалами, делать только то, что требует должностная инструкция, ведь от доброго и внимательного отношения к нашим клиентам нередко зависит доверие к государственной власти.

Источник: Псковская Лента Новостей