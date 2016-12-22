С малой авиацией познакомятся псковские школьники на аэродроме в Середке

22 и 23 декабря на аэродроме в Середке пройдут две встречи со школьниками Верхолинской и Середкинской школ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, от каждой школы будет примерно 35 человек учащихся 5-9 классов.

Ребят познакомят с малой авиацией, продемонстрируют авиатехнику, расскажут им об истории малой авиации и возможностях применения авиации АОН в народном хозяйстве, а также об основах аэродинамики.

Также авиаторы поздравят школьников с наступающим новым годом и Рождеством, вручат им небольшие подарки от авиацентра и угостят чаем с пирогами.

Кроме того, в пятницу по окончании экскурсии с детьми запланировано еще одно мероприятие - просмотр художественного фильма «Чудо на Гудзоне» на английском языке с субтитрами совместно с бывшим летчиком США Джорджем. На кинопоказ приглашаются все англоговорящие или кто пытается таковым стать.

Также запланирована презентация обновленного сайта www.seredka.aero и подарочных сертификатов нового образца.

Источник: Псковская Лента Новостей