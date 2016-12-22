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Прокуратура Псковской области выявила факты нецелевого использования жилых помещений детей-сирот

22.12.2016 09:27 ПЛН, Псков

Органами прокуратуры Псковской области проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок использования специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в Плюсском районе женщина, относящаяся к лицам из числа детей-сирот, предоставленное ей жилое помещение более 3 лет сдает в аренду, сама злоупотребляет спиртными напитками, ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, бродяжничает.

При этом Территориальным отделом Плюсского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области факт незаконного вселения граждан не выявлен. В течение указанного времени отделом составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий, где констатировалось, что в квартире проживает сама нанимательница, которая содержит жилье в удовлетворительном состоянии.

Аналогичные нарушения выявлены прокурором Пушкиногорского района, установившим, что 5 жилых помещений, предоставленных сиротам, незаконно используются другими лицами, в то время как органы социальной защиты населения Псковской области и органы местного самоуправления районов бездействуют.

В силу части 3 статьи 92 Жилищного кодекса РФ специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом РФ.

После вмешательства прокуроров жилые помещения освобождены. Органами государственной власти области и местного самоуправления приняты меры по усилению контроля за целевым использованием жилых помещений специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот.

Источник: Псковская Лента Новостей



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