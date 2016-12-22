Путин подписал указ о размере доплат к пенсиям для нацгвардейцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в указ от 9 декабря 2015 года, которыми устанавливается доплата к пенсиям для бывших сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и их семей.

»Внести в пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 610 "О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров" изменения, заменив слова "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" словами "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" и дополнив словами "с 1 февраля 2016 г. - в размере 3700 рублей, с 1 февраля 2017 г. - в размере 4900 рублей», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, сообщает «Интерфакс».

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ В.Путина от 9 декабря 2015 года устанавливал доплату к пенсиям ряда бывших военнослужащих и сотрудников федеральных служб в 2500 рублей.

Речь идет о категориях пенсионеров, которым назначена пенсия в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей».

Источник: Псковская Лента Новостей