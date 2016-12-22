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Урок чемпионов прошел в одной из школ Пскова

22.12.2016 09:37 ПЛН, Псков

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области  организовали для  подростков  незабываемую предновогоднюю встречу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот раз члены Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев и Саид Дукаев пришли к учащимся вечерней школы с известными в мире спорта людьми  -   Артуром Акавовым   и Сергеем Фоминым.

Младший лейтенант полиции Сергей Фомин -  бронзовый призер Кубка мира, чемпион VI Европейских игр полицейских и пожарных по дзюдо. Артур Акавов - мастер спорта по боксу, победитель многих международных турниров, обладатель  престижных титулов  в профессиональном боксе.

Началась встреча с видеопрезентации, посвященной спортивным достижениям  гостей. Они  рассказали  школьникам  о своем пути к вершинам мастерства, подробно остановились на разных эпизодах  спортивной биографии. Говорили  о том, что не бывает побед  без поражений и неудач. И поэтому важно проявлять характер, постоянно работать над собой, упорно идти к намеченной цели.

Ребята активно участвовали в беседе.  Получился очень заинтересованный диалог. Юные псковичи  даже попросили выступавших  провести с ними мастер-классы  по дзюдо и боксу. Тем более, что некоторые из них посещают спортивные клубы и достигли уже определенных результатов.

А перед тем, как попрощаться, парни и девушки дружно обступили именитых  земляков, чтобы сфотографироваться на память.

Источник: Псковская Лента Новостей



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