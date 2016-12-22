Урок чемпионов прошел в одной из школ Пскова

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области организовали для подростков незабываемую предновогоднюю встречу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот раз члены Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев и Саид Дукаев пришли к учащимся вечерней школы с известными в мире спорта людьми - Артуром Акавовым и Сергеем Фоминым.

Младший лейтенант полиции Сергей Фомин - бронзовый призер Кубка мира, чемпион VI Европейских игр полицейских и пожарных по дзюдо. Артур Акавов - мастер спорта по боксу, победитель многих международных турниров, обладатель престижных титулов в профессиональном боксе.

Началась встреча с видеопрезентации, посвященной спортивным достижениям гостей. Они рассказали школьникам о своем пути к вершинам мастерства, подробно остановились на разных эпизодах спортивной биографии. Говорили о том, что не бывает побед без поражений и неудач. И поэтому важно проявлять характер, постоянно работать над собой, упорно идти к намеченной цели.

Ребята активно участвовали в беседе. Получился очень заинтересованный диалог. Юные псковичи даже попросили выступавших провести с ними мастер-классы по дзюдо и боксу. Тем более, что некоторые из них посещают спортивные клубы и достигли уже определенных результатов.

А перед тем, как попрощаться, парни и девушки дружно обступили именитых земляков, чтобы сфотографироваться на память.

Источник: Псковская Лента Новостей