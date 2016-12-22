Оксана Федорова получила поздравления от Ивана Цецерского

Известная телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002», благотворитель, актриса, певица, модель Оксана Федорова получила поздравление с днем рождения от главы города Пскова Ивана Цецерского. Фотографию с поздравлением она выложила в своем инстаграме. Под снимком Оксана Федорова написала: «Спасибо мой любимый город!» и поставила хэштеги #псков и #иванцецерский.

В тексте поздравления глава города желает знаменитой псковичке крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия, а также воплощения всех планов и смелых начинаний. «Ваша красота и обаяние, элегантность и жизнерадостность восхищают женщин и не оставляют равнодушными мужчин. Многогранность, трудолюбие и стремление быть на высоте в любом деле и в любой ситуации позволяют идти по жизни с гордо поднятой головой», - сообщается в поздравлении. «Отрадно, что наш древний Псков и по сей день не покидает вашего сердца. Радости, удачи, добра!» - заключил Иван Цецерский.

Напомним, Оксана Федорова отметила свой день рождения 17 декабря. Ей исполнилось 39 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей