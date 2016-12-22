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Итоговое сочинение «завалили» 18 школьников Пскова

22.12.2016 10:10 ПЛН, Псков

Подавляющее большинство выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Пскова успешно справились с написанием итогового сочинения: с первого раза «зачет» смогли получить 98,3% учеников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 18 учащихся из четырех школ не справились с заданием. Результаты, по информации управления образования администрации города, сопоставимы с результатами прошлого учебного года.

Выпускники Псковской области писали сочинения по темам: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?».

Переписать работу можно будет 1 февраля или 3 мая 2017 года. Эти даты утверждены Рособрнадзором и являются едиными для всей страны. Вместе с теми, кто не получил «зачет» с первого раза, сочинение 1 февраля будут писать выпускники, не явившиеся 7 декабря по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и т.д.),  таких обучающихся 27 человек.

Напомним, 7 декабря 2016 года 1020 выпускников 11-х классов из 25 муниципальных общеобразовательных учреждений написали итоговое сочинение (изложение), которое с 2014 года является допуском к государственной итоговой аттестации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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