Итоговое сочинение «завалили» 18 школьников Пскова

Подавляющее большинство выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Пскова успешно справились с написанием итогового сочинения: с первого раза «зачет» смогли получить 98,3% учеников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 18 учащихся из четырех школ не справились с заданием. Результаты, по информации управления образования администрации города, сопоставимы с результатами прошлого учебного года.

Выпускники Псковской области писали сочинения по темам: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?».

Переписать работу можно будет 1 февраля или 3 мая 2017 года. Эти даты утверждены Рособрнадзором и являются едиными для всей страны. Вместе с теми, кто не получил «зачет» с первого раза, сочинение 1 февраля будут писать выпускники, не явившиеся 7 декабря по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и т.д.), таких обучающихся 27 человек.

Напомним, 7 декабря 2016 года 1020 выпускников 11-х классов из 25 муниципальных общеобразовательных учреждений написали итоговое сочинение (изложение), которое с 2014 года является допуском к государственной итоговой аттестации.

Источник: Псковская Лента Новостей