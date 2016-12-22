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Презентация нового учебно-методического комплекса и образовательного ресурса для учителей особенных детей пройдет в Пскове

22.12.2016 10:05 ПЛН, Псков

Презентация учебно-методического комплекса по разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для особенных детей состоится 23 декабря в 13.00 в Центре лечебной педагогики в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в сентябре вступили в силу новые федеральные образовательные стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они составлены с учетом особых образовательных потребностей детей с различными нарушениями. Впервые ФГОС устанавливает требования для образования детей, которые ранее считались «необучаемыми» и чьи особенности не учитывались в образовательных программах. В группу разработчиков нового стандарта для таких детей вошли специалисты Центра лечебной педагогики Псковской области.

После принятия новых стандартов и программ встал вопрос об учебно-методических материалах. Поскольку ФГОС образования детей с выраженными нарушениями развития не предполагает учебников, специалисты ЦЛП, совместно с коллегами из Псковского государственного университета, по заданию Минобрнауки России разработали учебно-методический комплекс (УМК) с целью оказания помощи педагогам и родителям в разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Последняя является основным инструментом реализации требований стандарта и должна разрабатываться на каждого обучающегося с тяжелыми и множественными нарушениями развития с учетом его особых образовательных потребностей.

Особенность нового УМК в том, что это виртуальный ресурс, с помощью которого педагоги смогут наполнить содержанием разделы СИПР, а также выбрать оптимальные материалы для проведения урока. Для этого сайт, на котором размещен УМК, снабжен методическими рекомендациями, видеофайлами, иллюстрирующими возможные подходы к обучению детей, фотографиями и материалами для создания индивидуальных рабочих тетрадей. Еще одна особенность ресурса – программа «конструктор», с помощью которого педагог сможет собрать выбранное содержание в программу и сохранить ее в текстовом формате. Новый УМК будет размещен в сети интернет в свободном доступе для всех заинтересованных.

Источник: Псковская Лента Новостей



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