Руководители Пскова поздравили энергетиков с профессиональным праздником

Руководители Пскова поздравили псковских энергетиков с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. Напомним, День энергетика отмечается сегодня, 22 декабря.

В тексте поздравления сообщается:

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

От имени депутатов Псковской городской Думы, Администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!

От бесперебойной и надежной работы энергоснабжающих предприятий зависит стабильная работа различных сфер городского хозяйства, промышленных предприятий, организаций, повседневная жизнь псковичей, будущие перспективы социально-экономического развития Пскова. Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу, дисциплина отличают псковских энергетиков сегодня и позволяют успешно решать поставленные задачи, заниматься техническим перевооружением, осваивать современные технологии, внедрять инновации.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем сотрудникам за добросовестный труд, участие в городских мероприятиях и плодотворное сотрудничество на благо горожан.

Желаем вам дальнейших успехов в труде, доброго здоровья, счастья, благополучия!

С праздником!

Глава города Пскова - города воинской славы Иван Цецерский

Глава администрации города Пскова Игорь Калашников».

Источник: Псковская Лента Новостей