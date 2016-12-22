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Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2017 во втором чтении

22.12.2016 10:22 ПЛН, Псков

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовал принять во втором чтении проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Такое решение принято на заседании 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Члены комитета не стали рассматривать поправки, поскольку над ними продолжает работу согласительная комиссия.

Проект решения поддержало большинство депутатов. Против голосовал депутат Лев Шлосберг («Яблоко»).

Источник: Псковская Лента Новостей



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