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Срок реконструкции стадиона в Новоржеве перенесен

22.12.2016 10:36 ПЛН, Псков

Спортивный стадион в Новоржеве может быть реконструирован в 2018-2019 годах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассмотрен в ходе согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2017 год с подачи депутата Льва Шлосберга.

Представитель областного комитета по физической культуре и спорту пояснила, что стадион в Новоржеве находится в реестре объектов, подлежащих реконструкции. В прошлом году было принято решение направить на эти цели  10 млн рублей двумя траншами - в 2016 и 2017 году. Однако, по словам чиновника, поменялись условия софинансирования строительства спортивных объектов из федерального бюджета.  Так, теперь областное софинансирование должно составлять не 5%, как раньше, а 30%. «В связи с большими затратами на строительство велоцентра в Великих Луках, выделение средств на стадион в Новоржеве на настоящий момент не представляется возможным», - пояснила она.

Представитель спорткомитета добавила, что объект не исключен из программы, и попросила перенести срок реконструкции на более поздний период - 2018 - 2019 годы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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