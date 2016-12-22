Срок реконструкции стадиона в Новоржеве перенесен

Спортивный стадион в Новоржеве может быть реконструирован в 2018-2019 годах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассмотрен в ходе согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2017 год с подачи депутата Льва Шлосберга.

Представитель областного комитета по физической культуре и спорту пояснила, что стадион в Новоржеве находится в реестре объектов, подлежащих реконструкции. В прошлом году было принято решение направить на эти цели 10 млн рублей двумя траншами - в 2016 и 2017 году. Однако, по словам чиновника, поменялись условия софинансирования строительства спортивных объектов из федерального бюджета. Так, теперь областное софинансирование должно составлять не 5%, как раньше, а 30%. «В связи с большими затратами на строительство велоцентра в Великих Луках, выделение средств на стадион в Новоржеве на настоящий момент не представляется возможным», - пояснила она.

Представитель спорткомитета добавила, что объект не исключен из программы, и попросила перенести срок реконструкции на более поздний период - 2018 - 2019 годы.

Источник: Псковская Лента Новостей