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Псковское областное Собрание расширит перечень гарантий для лиц, замещающих муниципальные должности

22.12.2016 10:45 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание расширит перечень гарантий для лиц, замещающих муниципальные должности. Соответствующий законопроект рассмотрел 22 декабря комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением  губернатора для расширения перечня гарантий, которые могут устанавливаться уставами муниципальных образований для лиц, замещающих муниципальные должности.

Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления могут устанавливаться федеральными и региональными законами. В этом случае предоставление гарантий является расходным обязательством федерального бюджета и бюджета субъекта. Большая часть гарантий устанавливается уставами муниципальных образований и является расходным обязательством местных бюджетов.

Прокуратура указывает, что представительные органы муниципальных образований не вправе выходить за пределы перечней гарантий, которые установлены законами области. Таким образом, прокуратура указывает на незаконность выплаты различных ежемесячных гарантированных компенсационных выплат главам муниципальных образований, названных в уставах муниципальных образований.

Законопроект расширяет перечень гарантий, которые могут устанавливаться уставами муниципальных образований для лиц, замещающих муниципальные должности.

Установление гарантий – право, но не обязанность местных органов власти. Решение обусловлено финансовыми возможностями соответствующего местного бюджета.

Муниципалитетам Псковской области разрешат вводить аналогичную гарантию для депутатов, работающих на постоянной основе, председателей, заместителей председателей или аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных образований.

Гарантированная компенсационная выплата может быть предусмотрена представительным органом муниципального образования для компенсации запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей



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