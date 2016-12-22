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Согласительная комиссия рассмотрела заключение Счетной палаты на проект областного бюджета

22.12.2016 10:54 ПЛН, Псков

Заключения Счетной палаты Псковской области и правового управления областного Собрания депутатов на проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрели в ходе согласительной комиссии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Комментируя замечания Счетной палаты, заместитель руководителя Главного финансового управления администрации области Людмила Павлова высказала мнение о том, что контрольный орган обратил внимание на незначительные моменты. «Есть констатация фактов, разногласия, пояснения. В программах не учтен ряд позиций, но в течение трех месяцев в них вносятся уточнения», - отметила она.

Людмила Павлова представила пояснения на все пункты замечаний Счетной палаты, согласившись внести технические правки и обсудить спорные позиции за «круглым столом».

Счетную палату смутило, в частности, то, что в бюджете области на 4-й этап переселения граждан из аварийного жилья в Великих Луках предусмотрены средства на условиях софинансирования из местного бюджета. На выполнение этого этапа программы все средства должны быть предусмотрены в бюджете субъекта, сообщил глава ведомства Марина Хохлова. 

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что программа переселения утверждена, но источники ее финансирования могут меняться внутри заявленных сумм. Он привел в пример уникальное решение, которое принято в Пскове. Речь идет об инвестиционном проекте, который будет реализован в микрорайоне 14. Там инвестор построит 7 многоквартирных домов и детский сад и отдаст муниципалитету 130 квартир на исполнение программы переселения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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