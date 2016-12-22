Бюджет 2017: на пути к компромиссу

В Псковской области продолжается работа над проектом бюджета на следующий год и плановый период 2018 и 2019 годов. Напомним, на прошлой неделе депутаты регионального парламента приняли проект главного финансового документа в первом чтении. После чего к работе приступила согласительная комиссия, которая рассматривает поступившие наказы жителей области и предложения по корректировке бюджета. Планируется, что окончательно он будет принят в понедельник, 26 декабря, на сессии областного Собрания. В этот же день перед депутатами с традиционным бюджетным посланнием выступит губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Социальные обязательства, безусловно, будут выполнены»

Как сообщалось ранее, в проекте бюджета доходы запланированы в сумме более 21,7 млрд рублей, расходы — свыше 23,9 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета составят более 26 млрд рублей, расходы — свыше 28,5 млрд рублей. Данные цифры не являются окончательными, так как в течение года Псковская область будет получать дополнительные средства из федерального бюджета. Представители администрации региона, вносившие проект документа в областное Собрание, делали акцент на том, что несмотря на финансово-экономические трудности, в полном объеме предусмотрено выполнение всех социальных обязательств.

На это же обращают внимание и представители парламентского большинства — фракции «Единая Россия». Они отмечают, что бюджет как и прежде является социально ориентированным, в нем предусмотрена поддержка всех основных сфер, и это главное. Все социальные обязательства, которые предусмотрены законодательством Псковской области, безусловно, будут выполнены, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Котов. В том числе будет расти заработная плата в соответствии с теми параметрами, которые заложены в Указе президента.

«Единственный недостаток — не будет индексации в соответствии с инфляцией. Но, тем не менее, у нас записана норма, в соответствии с которой такую индексацию социальных выплат мы обязываемся произвести в 2018 году. Надеюсь, что финансовое состояние это позволит нам сделать», - подчеркнул спикер Собрания.

Александр Котов

По его определению, бюджет на следующий год и плановый период «довольно напряженный». Тем не менее есть уверенность в том, что дополнительно в течение 2017 года по строке «Безвозмездные поступления» регион получит еще более 6 млрд рублей, которые позволят не только обеспечить текущие потребности бюджетного финансирования, но и работать над инвестициями, инфраструктурными проектами, над теми проектами, которые были начаты в 2015 и 2016 годах, их необходимо завершить.

«Как известно, мы очень часто вносим на рассмотрение изменения в проект бюджета. Я надеюсь, что такими изменениями и такими поправками бюджет 2017 года будет увеличен, и суммарно и областной бюджет и консолидированный бюджет Псковской области будет по цифрам выше, чем бюджет текущего 2016 года. Это кропотливая работа, которая потребует усилий со стороны органов исполнительной власти и лично губернатора в министерствах, ведомствах, в правительстве РФ. Но, в том числе, это и работа депутатов. Сначала мы ее начнем на согласительной комиссии перед вторым чтением. Я думаю, там также можно внести какие-то поправки, которые улучшат параметры бюджета. Затем нам нужно продолжить ее в течение 2017 года. И тогда общими усилиями мы сможем удержать финансовую ситуацию и жители Псковской области не почувствуют на себе ухудшения финансового положения», - считает Александр Котов.

Его коллега — вице-спикер Собрания, председатель бюджетного комитета Борис Полозов особое внимание уделяет такой составляющей работы согласительной комиссии, как наказы избирателей.

«Один из вопросов, который мы обязаны отразить либо в виде текстовой статьи в бюджете, либо в любом другом виде, это всё, что связано с наказами избирателей. Вы помните, что несколько лет назад у нас был принят соответствующий закон. Они отражаются в отдельных программах, они отражаются в текстовой статье, но далеко не все выполняются, поэтому мы вынуждены по несколько раз в год возвращаться к этим наказам избирателей», - поясняет Борис Геннадьевич.

Долг платежом... труден

Вместе с тем следует отметить, что предложенный проект бюджета вызвал критические замечания со стороны оппозиции. Основных замечаний два – во-первых, значительный уровень расходов на обслуживание кредитных обязательств региона. Во-вторых, прописанное в базовом варианте бюджета сокращение расходной и доходной частей по сравнению с текущим годом. В принципе, все, конечно, понимают, что критиковать проще, чем принимать решения, тем более, если эти решения становятся непопулярными. Но — повторюсь, бюджет в том виде, который был внесен на рассмотрение Собрания, – это некий базисный проект, который еще будет изменяться и корректироваться, что происходит ежегодно. Причем, есть существенные предпосылки, что как раз в сторону увеличения.

Заседание согласительной комиссии

Что до госдолга Псковской области, то почти незамеченным в выступлениях и публикациях в СМИ остается то обстоятельство, что наращиваться он в следующем году практически не будет. Наступит та самая «жизнь по средствам», о необходимости которой так долго говорили многие критики власти. Хорошо ли это? И да, и нет. Нет – потому что будут ограничены возможности для крупных инвестиционных проектов. Да – потому что сумма госдолга региона стабилизируется, а в перспективе можно будет вести разговор и о ее уменьшении. Вот и Александр Котов полагает, что госдолг области – не лучший повод для критики.

«Не вижу здесь никакой катастрофы. Наш госдолг оценивается в сумму свыше 15 миллиардов рублей, и это отражено в проекте областного бюджета. Он не превышает установленных пределов. А когда эти предельные нормы федерального законодательства устанавливались, наверное, все понимали, до какого предела госдолг может быть у региона, чтобы он мог его обеспечивать, а до какого предела допускать нельзя», - отметил Александр Алексеевич.

Было бы не вполне корректно сваливать всю ответственность за долги области на региональные власти. Совокупный госдолг субъектов РФ приближается к 2,5 триллионов рублей и до конца 2016 года, по оценкам экспертов, возрастет до 3 триллионов. Причем, эти цифры медленно, но верно растут с 2010 года. В десятках российских регионов долг превышает объем налоговых и неналоговых доходов. В ряде субъектов решение проблемы растущего госдолга и бюджетного дефицита видят в более справедливом перераспределении налоговых доходов. Речь идет не только об уменьшении доли, перечисляемой в федеральный бюджет, но и о переносе центров формирования прибыли в субъекты.

Другая сторона вопроса – на какие именно цели были взяты кредиты. Их использовали не для латания дыр, а для реализации долгосрочных проектов, в том числе и на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Были построены объекты социальной сферы, которые останутся в регионе, и еще многие годы будут работать на благо жителей области.

Тем не менее, долговая нагрузка от этих соображений легче не становится. На обслуживание госдолга в 2017 году будет затрачено 4,1% от доходной части бюджета. Рассчитывать на то, что эти деньги будут попросту списаны государством, не приходится. Да это, как считают в Собрании, было бы и неправильно: «Это расхолаживает и расслабляет. Такого быть не должно. Если кто-то взял кредит и соответствующие обязательства по его погашению, значит, эти обязательства надо выполнять», - убежден председатель регионального парламента.

А вот работать с этим долгом будут. Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что финансовому управлению, администрации области необходимо «прийти к замещению коммерческих кредитов, которые взяты в коммерческих банках для софинансирования бюджета области, на бюджетные кредиты».

Заместитель руководителя главного финансового управления области Людмила Павлова отмечает, что и сейчас управление ведет активную работу с Минфином в части замещения кредитов по текущему году. По ее словам, в следующем году в федеральном бюджете заложено втрое больше средств на замещение кредитов регионам: «Мы предполагаем, что средства будут увеличены. Хотелось бы получить дополнительные средства, в этой части есть оптимизм. Мы сделаем все, что возможно».

Кроме того, она рассказала об эффективной работе в текущем году по краткосрочным кредитам из Федерального казначейства. «Срывов по возврату не было, мы не оказались в должниках и будем продолжать использовать этот рычаг. Сначала нам давали кредит на 30 дней, теперь - на 50 дней. Это помогает нам сглаживать острые углы в течение финансового года».

Но для того, чтобы коммерческие кредиты можно было заместить бюджетными, регион должен отвечать определенным критериям, из которых самый главный – соблюдение предельного размера дефицита и верхнего предела госдолга на уровне не более 100% от собственных доходов. Что и прописано в рассматриваемом проекте бюджета. Добавим, что в этом пункте мнение оппозиции и единороссов сходятся. На необходимость стабилизации долгового бремени и замены коммерческих кредитов бюджетными говорил и лидер псковских яблочников Лев Шлосберг.

Что нам ждать от Москвы?

Второй важнейший вопрос – это существенно меньшие параметры бюджета по сравнению с 2016 годом. Здесь областная власть особо настаивает на необходимости сделать различие между базовым бюджетом, который сейчас и рассматривается, и его уточнённым вариантом, который может быть на шесть с лишним миллиардов больше и, соответственно, превысит показатели нынешнего года.

Борис Полозов посоветовал псковичам не спешить с выводами и сравнениями: «Говорить сейчас о бюджете в том виде, в каком нам приходится его принимать, наверное, преждевременно. Поскольку бюджет я бы все же рассматривал в плане, прежде всего, дальнейшей работы над ним, в плане получения дополнительных средств из федерального бюджета».

Это и программа поддержки агропромышленного комплекса, это и дополнительные средства на социальные обязательства и на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, по которым есть договоренности, и по целому ряду иных направлений.

Борис Полозов

«Если эти средства действительно будут реализованы и поступят в бюджет, отметил Борис Геннадьевич – к сожалению, приходится говорить «если», поскольку их на сегодняшний день нет – бюджет будет абсолютно нормальный, более того, исполнимый, не хуже предыдущих лет, а еще и соответствующим развитием. К сожалению, на сегодняшний день пока приходится говорить, что этих средств там нет. В этом вся опасность».

Так, в 2017 году запланировано беспрецедентное финансирование программы по реконструкции сельских дорог – 357 миллионов рублей на эти цели должен выделить федеральный бюджет и примерно такую же сумму областной. На строительство Северного обхода в Пскове поступит порядка 900 миллионов рублей и ещё около полумиллиарда на путепровод в Великих Луках. Также в ноябре было достигнуто соглашение о строительстве новой школы в южной столице региона. И таких статей, по которым ещё предстоит долгая, кропотливая работа – великое множество.

Буквально на днях, 20 декабря, в правительстве было подписано распоряжение, которым утверждается распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2016 год в размере 33,5 миллиардов рублей. Псковская область получила 215,106 миллионов рублей. Очевидно, при грамотной работе областных властей с федеральным центром на такого рода дотации можно будет рассчитывать и в следующем году.

Кроме того, все чаще идут разговоры о том, что систему формирования бюджетов всех уровней по стране пора бы пересмотреть в целом. Механизмы, которые успешно работали в «тучные 2000-е», явно начали буксовать во время кризиса. Растущая закредитованность регионов – тревожный сигнал.

В октябре на встрече с региональными коллегами об этом говорил и депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский. На сессии областного Собрания он коснулся темы перераспределении доходов от отдельных «жирующих регионов», в частности Москвы, где «некоторые улицы по два раза в год мостят» в пользу дотационных субъектов. Поскольку множество компаний работают в регионах, а платят налоги в столице (добавим – еще и привлекают рабочую силу из других областей), то идея о том, чтобы выровнять доходы представляется вполне справедливой. По словам Александра Козловского сейчас на парламентском уровне обсуждается вариант, чтобы 5% из бюджета столицы уходили в более бедные регионы.

Штрихи к портрету

В первом чтении были приняты основные параметры бюджета. Доводить документ «до ума» с учетом структуры момента придется на протяжении всего следующего года, с учетом возможностей региона и экономической ситуации в стране. Однако уже ко второму чтению в нем может появиться ряд правок, внесенных в ходе работы согласительной комиссии.

В этот орган на паритетных началах вошли по пять представителей от Администрации области и от областного Собрания. Оппозиционные фракции также выразили желание поучаствовать в работе и направили своих представителей, за исключением КПРФ. Кстати, на первом же заседании комиссии был поставлен вопрос об отражении в проекте бюджета на предстоящую трехлетку средств, направляемых на выполнение наказов избирателей.

Процесс работы над областным бюджетом-2017

Одним из таких наказов, к которому депутаты возвращаются уже не первый год, стало строительство пристройки к Гдовской школе. Как пояснила вице-губернатор Вера Емельянова, на федеральном уровне реализуется программа по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях, и Псковская область уже подала заявку для участия в ней. По прогнозам исполнительной власти региона в 2018 году федеральный бюджет сможет выделить средства на капитальный ремонт Гдовской школы.

Другой объект, по которому дело должно сдвинуться с мертвой точки – строительство пристройки к Бежаницкому Дому культуры. Она уже практически достроена и будет сдана в 2017 году. В областном бюджете 2017 года на завершение строительства объекта культуры предусмотрено 8,1 миллионов рублей, ещё 19 миллионов рублей предоставит в федеральная казна.

Для решения проблем водоснабжения поселений – такие наказы депутатам тоже поступали от избирателей – в проекте областного бюджета предусмотрено 10 миллионов рублей по подпрограмме «Чистая вода». Эти средства районы смогут получить в качестве субсидий на закрытие наиболее острых вопросов.

Еще один вопрос касался ликвидации склада хранения пестицидов в деревне Лесная Палкинского района. Чтобы обеспечить безопасное хранение устаревших пестицидов, по словам представителей госкомитета по природопользованию, регион предпринимает все необходимые меры – на эти цели в проекте областного бюджета на 2017 год предусмотрен 1,2 миллиона рублей. Однако для кардинального решения вопроса необходимы федеральные средства. Их пока нет, но заявки на участие в соответствующих программах подаются.

На 2018 год была отодвинута модернизация ФАПов и офисов врача общей практики. Также на 2018 год запланированы расходы на освещение автобусных остановок в деревнях Кислово, Раздолье, Кузнецово, Покрутище, Ветошка, Филатова Гора Псковского района. По решению согласительной комиссии это мероприятие будет включено в адресную программу по расходам дорожного фонда.

Очевидно, что примерно в таком ключе и будет складываться дальнейшая работа над бюджетом. Решить весь комплекс проблем с финансированием одним махом не получится. Вместо этого чиновникам и депутатам придётся кропотливо заниматься отладкой в ручном режиме отдельных программ и статей расходов. Увы, не всякий гордиев узел удается разрубить одним махом. Некоторые приходится распутывать.

Кирилл Камский

Источник: Псковская Лента Новостей