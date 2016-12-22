Участники проекта «Движение жизни» побывали в Великих Луках

Социальный проект «Движение жизни», реализуемый Псковским облсовпрофом и общественной организацией «Семья», приближается к своему завершению, поэтому участники стараются передать свой положительный опыт ведения активного образа жизни жителям Псковской области. Как сообщила руководитель проекта , 21 декабря состоялась встреча людей старшего возраста с молодежным профактивом города Великие Луки.

Организаторы рассказали ребятам Великолукского лесотехнического колледжа о прошедших мероприятиях, а активисты-пенсионеры поделились своими впечатлениями от участия в проекте за 5 месяцев. Студентам понравились рассказы о походах, квест-играх и субботниках, которые могут быть не только полезными обществу, но и познавательными для участников. Весной активисты проекта планируют снова отправиться в экологические туры по Псковской области и приглашают присоединиться к путешествиям молодежь.

Кроме того, участники встречи поговорили о таком важном направлении как экология региона. После презентации самого проекта и предложения организовать в Великих Луках подобное движение, было проведено небольшое анкетирование среди присутствующих с целью мониторинга экологической культуры молодежи и знаний об экологическом туризме. Выяснилось, что большая часть ребят путешествуют 1 раз в год и реже, а из 39 студентов только 9 были участниками подобных туристических выездов. Проявляют заботу об окружающей среде по принципу «Не мусори сам» 29 опрошенных, 3 - никак не проявляют свою заботу о природе, и только 7 студентов участвуют в субботниках.

Завершающим этапом встречи стало торжественное вручение таблички, призывающей граждан соблюдать чистоту. Молодежь пообещала, что установит данный призыв у себя в городе с целью повышения социальной ответственности людей.

После официальной части псковские активисты отправились на обед, а затем их ждала экскурсия по областному музею почтовой связи. Хранитель и создатель музея Валерий Степанов рассказал гостям об истории почты, показал старые и новые экспозиции, разнообразные экспонаты, говорил об увековечении памяти основателя Русской государственной почты А. Л. Ордин-Нащокина на нашей земле.

Напомним, что целью проекта «Движение жизни» является создание условий для формирования культуры физической активности у людей старшего поколения на основе общественно-полезного туризма. За пять месяцев старшее поколение и молодежь совершили 5 экологических выездов, провели 5 субботников, приняли участие в квест-игре и спортивном ориентировании, а также занимались танцами, йогой и оздоровительной физкультурой. Проект позволяет участникам в дальнейшем применять полученные знания и практические навыки, а также объединяет добровольческие усилия пенсионеров и молодежи для пропаганды здорового образа жизни и бережного отношения к природе.

Совместный проект общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф «Движение жизни» стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2016» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Координатор программы: Архангельский Центр социальных технологий «Гарант».

Источник: Псковская Лента Новостей