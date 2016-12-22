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На Запсковье намерены построить детские ясли-сад на 140 мест

22.12.2016 11:17 ПЛН, Псков

Стратегический инвестиционный проект «Строительство жилых домов в микрорайонах №14 и 15 в г. Пскове, детских яслей-сада (объекта социально-культурного назначения) в микрорайоне № 14 в г. Пскове» может быть признан крупномасштабным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом шла речь на заседании Совета по инвестициям в Псковской области.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что этот проект уже признан стратегическим, он предполагает строительство 103 тысяч квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой. Инвестиции составляют порядка 3,7 млрд рублей.

В связи с этим, добавил Андрей Михеев, проект претендует на звание крупномасштабного, которое предполагает предоставление земельных участков без торгов. Инвестор готов построить за это ясли-сад на 140 мест и готов безвозмездно предоставить 98 квартир для переселения граждан из аварийного жилья городу Пскову, причем, не строящихся, а уже готовых на сегодня.

«Это первый пример того, когда мы принимаем квартиры в зачет, снимая нагрузку с областного и городского бюджетов», - отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Проект, уже не в первый раз, презентовал генеральный директор ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества» Ян Лузин. Он рассказал, что строительство микрорайонов позволит обеспечить жильем не менее 2197 семей на Запсковье.

Глава региона подчеркнул, что в будущем этот проект нужно еще и обременять строительством школы. Яну Лузину он предложил подготовить соответствующее предложение.

Глава областного здравкомитета Игорь Потапов порекомендовал также предусмотреть в рамках строительства домов размещение 3-4 кабинетов врачей общей практики. Андрей Турчак это предложение поддержал.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поинтересовался, как будет решен вопрос парковок. Глава администрации Пскова Игорь Калашников подчеркнул, что проблем возникнуть не должно. К примеру, на пересечении Сиреневого бульвара и улицы Звездной в будущем планируется строительство двухуровневой стоянки. 

По итогам рассмотрения членами Совета проект был одобрен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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