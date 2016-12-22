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Плотину на Пскове в Торошинской волости должны передать на баланс региона

22.12.2016 11:24 ПЛН, Псков

Плотину на реке Пскове в Торошинской волости Псковского района должны передать на баланс региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе согласительной комиссии по проекту бюджета на 2017 год сообщил глава правового комитета администрации Псковской области Андрей Карпов.

Сопредседатель согласительной комиссии Борис Полозов отметил, что гидротехническое сооружение, расположенное на территории муниципального образования, неожиданно по решению суда оказалось в собственности волости, однако финансирования на содержание плотины нет.

Вице-губернатор региона Александр Кузнецов сообщил, что  такие сооружения есть и на территории других муниципальных образований. На региональном уровне в следующем году должна быть разработана специальная программа, в рамках которой должно производиться финансирование гидротехнических сооружений. Эти полномочия возложены на Государственный комитет области по природопользованию и охране окружающей среды.

Изначально в ходе обсуждения заместитель главного финансиста области Людмила Павлова предложила добавить необходимые Торошинской волости 224 тысячи рублей в виде дотаций. Однако Андрей Карпов высказал мнение о том, что плотина должна быть передана на баланс региона, так как полномочия по содержанию гидротехнических сооружений по закону возложена на субъект. В итоге согласительная комиссия рекомендовала администрации Псковского района (Торошинской волости) инициировать передачу плотины на реке Пскове в собственность субъекта.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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