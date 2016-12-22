В муниципалитетах Псковской области будут созданы проектные офисы

В муниципалитетах Псковской области будут созданы проектные офисы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании Совета по инвестициям в Псковской области сообщил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников.

В 2017 году сотрудники этих офисов пройдут соответствующее обучение в Москве. Сергей Перников подчеркнул, что для них необходимо будет выработать систему мотивации.

Штаб проектного офиса возглавит губернатор Псковской области Андрей Турчак. Кроме того, будут созданы рабочие группы под руководством всех пяти заместителей губернатора. «Соответствующие проектные офисы должны быть созданы на базе муниципалитетов», - подчеркнул Сергей Перников.

Ранее сообщалось, что в соответствии с постановлением правительства РФ «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации», в Псковской области будет организовано проектное управление.

Внедрение проектного подхода позволит обеспечить более эффективное решение глобальных и стратегических задач для развития государства, а также наиболее эффективное межотраслевое и межведомственное взаимодействие.

На уровне федерации выделено 11 ключевых направлений, в рамках которых будут реализовываться проекты: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, производительность труда, поддержка малого бизнеса, улучшение состояния дорог, экология и другие. В каждом из них будет различный набор проектов, реализация которых будет финансироваться из федерального бюджета на 95-100%.

На уровне Псковской области проектное управление предлагается создать на базе Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, ведомственные проектные офисы появятся на базе профильных комитетов. Координировать работу регионального управления будет заместитель губернатора Сергей Перников.

Источник: Псковская Лента Новостей