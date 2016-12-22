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Глория Джинс откроется в «Акваполисе» 30-31 декабря

22.12.2016 11:41 ПЛН, Псков

ТРК «Акваполис» приглашаем всех на праздничное открытие нового магазина «Глория Джинс», которое состоится 30-31 декабря.

Вас ждут:

- Специальные скидки: от 10 до 25%*

- Дисконтная карта в подарок при любой покупке

- Развлекательная программа

- Аквагрим при любой покупке

- Плетение кос при покупке от 1000р.

- Моментальное фото в фотобудке при любой покупке

30 декабря праздник пройдет с 12:00 до 19:00, 31 декабря с 10:00 до 16:00.

*Скидки распространяются на одежду и обувь по полной цене

ТРК «Акваполис», г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 19, 1 этаж

Источник: Псковская Лента Новостей



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