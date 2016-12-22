Аквапарк «Акваполис» приглашает детей и взрослых на новогоднее супершоу «Все включено»

Чем заняться в длинные новогодние каникулы? Можно сидеть на кухне с друзьями, можно отправиться в дорогостоящий тур, а можно отдохнуть в рамках шоу «Все включено» в аквапарке «Акваполис»!

Зачем ехать за 1000 километров, чтобы получить «ВСЕ включено», когда можно отправиться в акварпарк «Акваполис» и отдохнуть на 100%! За окном снег и мороз, а в «Акваполисе» – все новогодние атрибуты – ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, гирлянды и +30!!! Это будет настоящая акваелка для детей и взрослых!

Только три дня увлекательной программы - 2, 4 и 6 января.

Взрослых и детей ждут:

- веселые конкурсы и хороводы в воде,

- танцевальная программа от AQUA DJ,

- аквагимнастика,

- настольный теннис

- специальная детская программа

- специальные программы по уходу за телом

- Дед Мороз и Снегурочка

- конкурсы и призы

- розыгрыш призов и подарков среди всех гостей аквапарка

- скидка 50% на три последующих посещения аквапарка в январе

- и яркое вечернее шоу (каждый день разное!)

Начало активной программы – 12.00

Дополнительные билеты на шоу «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» покупать не нужно. Стоимость развлекательной программы

включена в стоимость входного билета в аквапарк.

Подробности по телефону: +7 (8112) 701-101 или на официальном сайте аквапарка.

ТРК «Акваполис», г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 19

Источник: Псковская Лента Новостей