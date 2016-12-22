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ПЛН-ТВ: Дети о Прасковье Молочковой

22.12.2016 12:39 ПЛН, Псков

Псковский городской молочный завод (торговая марка "Прасковья Молочкова") презентовал рекламный ролик с участием ребят и детского развивающего центра "Дар". Дети рассказали о том, что они любят есть на завтрак, для чего они пьют молоко и почему они предпочитают снежок кефиру.

Источник: Псковская Лента Новостей



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