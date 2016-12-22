Субсидии на железнодорожные перевозки в Псковской области в 2017 году планируют сохранить на уровне 2016 года

Субсидии на железнодорожные перевозки в Псковской области в 2017 году планируют сохранить на уровне 2016 года. Такая информация озвучена 22 декабря на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов при рассмотрении проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Отвечая на вопросы депутатов о сохранении дачного поезда Великие Луки - Невель, представитель администрации Псковской области сообщил, что изменений не предполагается. Сеть маршрутов 2016 года полностью переходит на 2017 год. Соглашение с железнодорожниками планируется заключить в начале 2017 года.

Также интерес у депутатов вызвала поддержка ОАО «Псковавиа» в сумме 41 млн рублей. Депутата Александра Братчикова (Единая Россия) интересовало количество перевезенных пассажиров. Ему ответили, что самолет почти всегда заполнен.

Источник: Псковская Лента Новостей