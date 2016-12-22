Ульяна Михайлова об итогах 2016 года, планах на будущий год и профсоюзной активности

На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» стартовал новый предновогодний проект «Обратный отсчет». Известные псковичи вместе с ведущими радио подводят итоги уходящего года, строят планы на будущий год. Первым гостем проекта стала председатель Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Алексей Семенов: Добрый день, на радио «Эхо Москвы в Пскове» программа «Обратный отсчет». В студии Алексей Семенов и Александр Савенко.

Александр Савенко: Здравствуйте. Я рад представить вам новый проект нашей радиостанции «Обратный отсчет». Это цикл больших интервью с ведущими псковскими политиками, руководителями органов власти, общественными деятелями. В ближайшие дни, до наступления Нового года, мы будем подводить итоги 2016 года, вспоминать самые яркие и важные события этого года, анализировать общественно-политические тенденции и явления. Открываем этот замечательный проект с Ульяной Михайловой, лидером псковских профсоюзов, депутатом регионального парламента. Здравствуйте, Ульяна Александровна.

Ульяна Михайлова: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Александр Савенко: Ульяна Александровна, уходит в историю 2016 год. Каким он был для вас, как руководителя совета профсоюзов Псковской области? Какие события этого года, какие тенденции, явления вы считаете наиболее важными, знаковыми?

Ульяна Михайлова: 2016 год прошел для нас достаточно интенсивно. Полагаю, не только в нашей общественной организации, но и во многих других общественных организациях и политических партиях данный год ознаменовался выборным процессом. Мы сделали достаточно хороший шаг - мобилизовали свои усилия таким образом, что благодаря поддержке всей нашей профсоюзной семьи на территории Псковской области я стала депутатом областного Собрания. Конечно, у нас было много собственных внутренних проектов: социальных, правозащитных, проектов, связанных с активизацией коллективных действий на территории региона. Я готова рассказать и о них, если вы будете последовательно задавать вопросы.

Алексей Семенов: Вызовов у Псковского облсовпрофа было немало в этом году. Что, по-вашему, произошло самое плохое и что хорошее, что запомнилось в уходящем году, касаемо работы и деятельности псковских профсоюзов?

Ульяна Михайлова: Начну тогда с хорошего: мы в 2016 году выполняли достаточно специфическое для нашей организации поручение со стороны нашего профсоюзного актива - это искали социально-значимые, общие, необходимые для нашего региона темы, которые мы могли бы проводить в средствах массовой информации, обсуждать на заседаниях наших коллегиальных органов - от первичных профсоюзных организаций до Псковского областного совета профсоюзов, получать отзыв со стороны профсоюзных организаций. Эти темы должны давать обратную связь, то есть усиливать наш авторитет, а для нас есть только один признак такого усиления - увеличение профсоюзной численности. В первом квартале 2016 года профсоюзный актив действительно глубоко погрузился в обсуждение вопроса: «Чем еще нам необходимо заниматься здесь, на территории Псковской области, помимо наших текущих задач и общественного контроля?» Такие темы были найдены. Они успешно, на мой взгляд, отработаны в 2016 году, и ряд членских организаций, которые добросовестно с нами эти социально-значимые темы прорабатывали, действительно покажут рост профсоюзного членства. Это, пожалуй, будет первый раз за весь период существования нашей организации с советского периода, потому как с 1993 года с разной динамикой, но численность профсоюзного членства сокращалась, как, в общем-то, и на территории всей страны.

Темы определились следующие: мы взяли на себя контроль состояния здоровья членов профсоюзов. В течение шести месяцев мы успешно осуществляли проекты по популяризации диспансеризации на территории нашего региона, создавали агитационный материал, проводили встречи с трудовыми коллективами и работодателями, круглые столы. Эта тема стала благодатной, мы сотрудничали с органами местного самоуправления, объединениями работодателей, оказывали им необходимую поддержку в системе социального партнерства и получили положительную связь.

Еще одной такой темой стала наша работа с проблемами в жилищно-коммунальной сфере. Здесь обозначились две глобальные темы внутри жилищно-коммунальной проблематики: это успешно организованные нами судебные споры для членов профсоюзов, когда они сомневаются в правильности получаемых расчетных листочков и сумм за ЖКУ, которые растут из месяца в месяц; второе - это требования к энергоснабжающим организациям, когда они навязывают услугу ЖКХ либо, наоборот, ее не предоставляют, несмотря на требования федерального законодательства.

Третья наша общественная тема - это работа с той категорией членов профсоюзов, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение и на доступ к этому ресурсу. Она у нас выполнена в претензионном порядке: там, где не было льготного обеспечения, мы успешно сотрудничали с прокуратурой и судебными органами по взыскиванию тех сумм, которые наши члены профсоюза вынуждены были тратить на приобретение льготных лекарств, тех, которые должны были им предоставляться вовремя и бесплатно. Сегодня есть основания полагать, что как минимум четыре общественные организации - профсоюз здравоохранения, профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания, профсоюз жизнеобеспечения в жилищно-коммунальной сфере и профсоюз культуры - покажут рост численности членства. Именно они добросовестно с нами отработали все эти три упомянутые общественно-значимые темы.

Александр Савенко: Это, я так понимаю, позитив?

Ульяна Михайлова: Да, конечно. Что касается негатива 2016 года, то к этому нужно относиться философски, потому что такие минусы появлялись, появляются и будут появляться в течение нашей детальности. Можно назвать ситуацию первого квартала 2016 года, когда общественности Псковской области стал известен и широко раздут благодаря моим профсоюзным товарищам наш внутренний организационный уставной конфликт с Федерацией независимых профсоюзов России.

Алексей Семенов: То, что мы наблюдали в феврале?

Ульяна Михайлова: Да, безусловно. Как показала практика, все остались при своих правилах и параметрах, ничего не сломалось, ничего не испортилось. Аккуратненько мы теперь смотрим, что же будет дальше в этой организационно-уставной деятельности между нашими двумя организациями, но сконцентрировались на правозащитной.

Третий еще один важный блок, уже позитивный: нам удалось добиться, чтобы наш профсоюзный актив чутко и внимательно реагировал не только на свои собственные внутренние проблемы (когда возникает, например, неуплата заработной платы, когда есть сомнения в размере этой заработной платы, в получаемых льготах). Теперь профсоюзный актив так же чутко реагирует на проблемы других профсоюзных организаций на территории Российской Федерации, поддерживает акции солидарности. Такой реакции, как сегодня, когда мы легко выходим на пикеты, когда мы легко собираем большое количество подписей, когда мы пишем письма в органы власти и тем самым поддерживаем наших профсоюзных товарищей на территории всей страны, наверно, не было никогда. В 2016 году у нас уже появляется, по сути, запрос в адрес Псковского областного совета профсоюзов: что бы нам еще поддержать, на какие проблемы на территории Российской Федерации еще обратить свой взор и отреагировать в сфере коллективных действий? Это тоже плюс, я считаю, когда общественная организация мобильно и быстро реагирует на социальные проблемы на территории области и на территории страны, это очень хороший управленческий плюс для нее. Действительно можно сказать, что организация существует, что есть реальный профсоюзный актив, и он всегда отреагирует на те или иные проблемные моменты в социально-экономической сфере.

Алексей Семенов: Тем более, за примерами далеко ходить не надо - вспомним осеннюю вашу акцию по сбору подписей под обращением в адрес губернатора и областного Собрания. Я правильно понимаю, что это была одна из самых мощных и массовых публичных акций за весь этот год?

Ульяна Михайлова: Да, она была массовая, она была мощная. К сожалению, пока эта акция не получила грамотной реакции со стороны органов власти. Обращение состояло из двух больших требований - добиться индексации должностного оклада работников бюджетной сферы и реального увеличения заработной платы, а также несогласие все той же, достаточно большой, армии ветеранов труда с изменением их льгот на территории нашей области. В частности, сегодня я получила ответ со стороны товарища Жаворонкова, что они не видят проблем в сегодняшней ситуации по зарплатам, по льготам, и это после такого большого количества подписей, а их около 7 тысяч под заработными требованиями и столько же под льготными требованиями. Поэтому мы продолжаем эту акцию дальше. Сейчас нам из района прислали еще около 200 подписей, наши профсоюзные товарищи продолжают обсуждать эту проблему по зарплатам и льготам в первичных профсоюзных организациях. Я хочу сказать, что такого результата крайне сложно добиться: на территории Псковской области 700 первичных профсоюзных организаций, со всеми нужно провести соответствующее обсуждение, принять соответствующее решение. То есть поднять такую машину на социальной протест очень сложно. Но если она раскачается, то решать вопросы членов профсоюзов на территории Псковской области придется, и мы сегодня очень решительно на это настроены.

Еще мы поддержали новгородцев, мы поддержали пермяков в их требованиях по заработным платам, по сохранению свинокомплекса «Пермский». Буквально сегодня идет в Псковском областном совете профсоюзов сбор подписей под обращением в Приморский край. Там работники «Примтеплоэнерго» выступили с требованием уволить директора из-за постоянной невыплаты заработной платы в срок либо уплаты не в полном объеме. Сегодняшние акции солидарности, скорее всего, не прекратятся, количество их увеличится, и количество вовлеченных членов профсоюзов тоже будет расти.

Александр Савенко: Что касается этих акций поддержки единомышленников из других регионов, сталкиваетесь ли вы с удивлением жителей Псковской области, тех, кто не верит, что что-то может измениться с помощью поддержки?

Ульяна Михайлова: По состоянию на сегодня мы не замахиваемся на массовость в этих акциях солидарности. Здесь нужно провести очень глубокую идеологическую работу, нужно провести очень глубокое объяснение каждому, зачем мы выполняем эти действия в поддержку. От нас этого и не просят наши коллеги из других регионов. Мы ставим небольшие пикеты - от 15 до 50 человек. Мы согласовываем резолюции с нашими профсоюзными активистами. В частности, вчера проводился пикет по поддержке товарищей из Новгорода, одновременные мои профсоюзные коллеги и наши товарищи из средств массовой информации проводили экспресс-опрос жителей, которые мимо нашего пикета проходили: надо ли оказывать эту поддержку требований социально-экономического характера? Конкретно в этом случае мы требовали исключить нарушение федерального законодательства. Все товарищи, которые дали согласие на интервью, однозначно ответили, что такие акции надо проводить. Кстати, мы еще и подсобрали информации, потому как у многих возникла подобная история: с нарушениями со стороны работодателя, с давлением на работников, на профсоюзные организации либо с молчаливым невыполнением норм федерального законодательства, касающихся заработной платы либо безопасности в сфере труда.

Александр Савенко: А респонденты, которых вы опрашивали, не говорили вам, что нужно проводить еще и другие акции, вспоминая, например, страны Западной Европы, когда определенные категории трудящихся, считая, что ущемлены их права, проводят и забастовки, когда парализуется жизнь европейских столиц, крупных городов... Мы же ничего подобного не видим, исходя из чего многие делают вывод о том, что профсоюзы в современной России стали просто частью общей системы, от которых, по большей части, ничего не зависит, и они играют в эту предложенную властью игру...

Ульяна Михайлова: Так глубоко общественно-политический опрос мы не проводили. Исходя из вчерашнего общения с псковичами, резких заявлений или отрицаний проведения акций поддержки мы не услышали. Что касается вообще возможности проведения коллективных действий, в том числе и забастовок, например, в Европе и у нас, конечно, имеет очень большое значение менталитет трудящихся и особенности действующего федерального законодательства. Я не буду вдаваться в подробности, но в Европе законодательство и действующие международные нормы спокойно допускают организацию всех публичных действий, в том числе до забастовок. Наши процедуры «заорганизованы» настолько, что для того, чтобы, например, выйти в предупредительную часовую забастовку (то есть прекратить на час исполнение трудовых обязанностей) и не получить дисциплинарное взыскание или наказание, необходимо, как минимум, два месяца процедур: от общего собрания трудового коллектива и согласования требований до процедур рассмотрения проблемы со стороны работодателей с привлечением третьих лиц. Только спустя два этих месяца мы можем на территории Российской Федерации объявить предупредительную забастовку. Оперативность этих действий и их необходимость очень сильно нарушена действующим федеральным законодательством, поэтому наши товарищи часто реагируют на нарушение своих прав в форме «итальянской забастовки». На территории нашей страны это хорошо развитый механизм, когда работа, наоборот, выполняется исключительно по правилам, когда, например, в стратегически значимых, больших промышленных комплексах выполнение всех процедур и регламентов фактически парализует действующее производство. На территории нашей страны были также практики прекращения трудовой деятельности с использованием других процедур. Например, сначала сдача донорской крови, а потом все работники по договоренности используют один день, который в силу закона должен быть предоставлен в любое удобное работнику время, и одновременно не выходят на работу. На территории Псковской области за последние, наверное, лет пять есть только один подобный случай: буквально недавно к нам приходили на консультацию представители первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса» (это мощная профсоюзная организация, мы всегда будем поддерживать этот трудовой коллектив) и консультировались по поводу проведения забастовки, потому что на предприятии сейчас периодически наблюдается задержка заработной платы. Как полагает наш профсоюзный актив, в тяжелый финансовой период необоснованно расширен руководящий состав, количество заместителей руководителя данного предприятия, а маленькие заработные платы лиц, которые фактически производят продукт и оказывают услугу, не выплачиваются в срок. Мы договорились, что мы общее собрание работников проведем в обязательном порядке, то есть для первого шага мы правовую организационную помощь окажем, поддержим эту встречу с трудовым коллективом, а дальше - как решат работники.

На самом деле, мы много рассматривали подобных инициатив. В забастовку частично у нас собирались уходить «Великолукские теплосети» и ряд великолукских предприятий. Но посмотрите, что получается: собираются члены профсоюза, собираются работники, обсуждают, как бы им протестовать против тех или иных социальных или экономических явлений, и приходят к выводу, что забастовка - это не выход, а постоянные кризисы на производстве. Если бы это были «жирные» экономические периоды, и работники понимали бы, что собственники реально скрывают денежные средства и при этих обстоятельствах не платят заработную плату, они бы на это шли. Но когда идет рассмотрение экономики, состояния предприятия, они понимают, что забастовка приведет фактически к еще более худшему экономическому эффекту и у них просто пропадут шансы на дальнейшую трудовую деятельность. И они, как правило, дают обратный ход. Соглашаются собирать подписи, соглашаются выходить на улицы, проводить митинги и пикеты за пределами рабочего времени, то есть в обеденный перерыв, соглашаются привлекать экономически влиятельных людей для регулирования тяжелой экономической ситуации на производстве, но от забастовки отказываются.

Александр Савенко: Терпят, одним словом.

Ульяна Михайлова: Терпят. Но я не стала бы это осуждать, потому что каждый может только тогда объективно оценивать ситуацию, когда сам в такой ситуации поработает. Принимают люди вот такое решения, мы с ними, конечно, не соглашаемся, проводим различную работу, но в итоге выполняем поручения первичной профсоюзной организации.

Алексей Семенов: Одним словом, деятельность псковских профсоюзов активизируется, активность ее не уменьшается с годами. Как многие наблюдатели считают, такая активность и провоцирует появление таких интересантов, которые, по сути, предпринимают какие-то попытки оказать давление на профактив. То, что мы наблюдали в феврале. Как сейчас, по итогам года, можно оценить стабильность Псковского облсовпрофа? Помню, как вы давали понять, что открытая информационная атака на организацию никакого эффекта не дает, профактив работает стабильно, «собака лает - караван идет»... Сейчас принципы те же самые?

Ульяна Михайлова: Абсолютно. При этом Псковский областной совет профсоюзов почему-то воспринимают в виде меня и в виде аппарата, поэтому, как правило, и объектом нападок становлюсь я, как персона руководящая, ну и сотрудники аппарата Псковского областного совета профсоюзов.

Алексей Семенов: Как правило, раз в год...

Ульяна Михайлова: Да, раз в год. Я сегодня тоже собирала наших профсоюзных товарищей, часть областных организаций, первичных профсоюзных организаций, и даже не смогла сказать им, что будет, но в конце февраля обязательно что-нибудь произойдет. Февраль и март у нас - это «золотое время», когда возникают темы, связанные с атаками на нашу организацию. Причем по разным поводам: из-за социальной активности, внутренней организационной работы, из-за имущественного комплекса Псковского облсовпрофа. Сами денежные средства нашего объединения подвергаются пристрастному рассмотрению со стороны каких-то третьих лиц. Так мы и решили, что январь у нас будет более-менее спокойным, в феврале надо провести полную мобилизацию и дальше двигаться в отношении интересов нашего совпрофа. Мы в совпрофе никогда не диктовали условия сверху вниз. Я вообще считаю, что это категорически неприемлемо. Даже если «заломают» меня при каких-то обстоятельствах, то высший орган у нас - это конференция, а на конференцию у нас всегда прибывают другие люди. Если у нас более-менее выдержанный президиум и совет - у нас чуть-чуть ЛДПР, чуть-чуть коммунистов, но основная часть - это люди либо вне политики, либо «Единая Россия», - то когда мы собираем нашу конференцию, это однозначно лево настроенный актив, потому что в первичных профсоюзных организациях в сельской местности - это либо действующие коммунисты, либо бывшие коммунисты, либо люди сочувствующие. Их убедить и сказать: «Давайте отдадим кому-то имущество или давайте не будем устраивать коллективные действия» - это просто нереально. И это народ общественный, он никак не связан с нашей организацией, он не зависит от наших денег, он не зависит от наших кадровых решений. То есть решение конференции не зависит ни от чего! В этом и наша слабость - очень долго раскачивать нашу организацию. Но это и наша сила, потому что понудить меня принять какое-то решение нет возможности. Я всегда говорю: «Я профсоюзный завхоз, у меня полномочий нет». У нас есть коллегиальные органы, которые частично делегируют эти полномочия, но самые значимые так и остаются в ведении конференции.

Александр Савенко: На сайте ПЛН продолжают поступать вопросы. Один из них я озвучу. Пишет Николай: «Будет или нет в Псковской области региональный МРОТ равный 11 тысячам 450 рублей и как дела с анонсируемой вами ранее работой над законопроектом о рассмотрении коллективных обращений граждан?»

Ульяна Михайлова: По последнему вопросу: проект такой готов, готовил его мой заместитель Андрей Петрович Хришкевич, но мы его еще пока не внесли, потому что есть у меня сомнения в правильности выбранной редакции. Но я считаю, что этот законопроект актуален, то есть мы его однозначно будем продвигать, потому как даже сегодняшний ответ товарища Жаворонкова показывает, что нет должного внимания к коллективным обращениям, не значит ничего для органов исполнительной власти, что под определенными социальными требованиями подписались, считайте, 14 тысяч человек. А это большая армия, исходя из того, что у нас всего 180 тысяч работников выполняют трудовую функцию на условиях трудового договора в регионе, то есть это большая общественная реакция.

Что касается соглашения о минимальном заработке, мы свой первый шаг сделали, всю эту организационную и в меру, как это позволяет нам система социального партнерства, законную инициативу проявили. Администрация области на данном этапе нас поддержала. Теперь мы ждем реакции со стороны работодателей. Мне известно, что были встречи у объединения работодателей, сейчас они обсуждают сумму в 8 тысяч 500 рублей в своем кругу как минимальный заработок на территории Псковской области. 26-27 декабря ожидаем заседание трехсторонней комиссии. Искренне рассчитываем, что наших сил хватит, чтобы эту тему довести до конца, но, к сожалению, вынуждены уже констатировать, раз уж они пошли на попятную по сумме, вряд ли удастся 11 тысяч 450 рублей отстоять. Но я полагаю, что любая сумма, которая будет превышать минимальный размер оплаты труда, ощутимая сумма, найдет поддержку со стороны профсоюзного движения. Мы оперативно соберем президиум, если надо, оперативно соберем совет, обсудим с внебюджетным сектором экономики такое предложение и выйдем на подписание соглашения. Его необходимо подписывать, потому что даже 1000, даже 1500-2000 рублей вывода из теневой экономики - это будет плюс для экономики Псковской области.

Александр Савенко: Когда вы ведете переговоры со своими социальными партнерами, вы учитываете состояние бюджета? Ведь известно, что уже в первом чтение проект бюджета Псковской области утвержден областным Собранием, в которое вы входите. Разные оценки звучат. Например, оппозиция отказалась поддержать этот бюджет, «Единая Россия», хотя и поддержала и заявляла, что это социально ориентированный бюджет, понимает, что это не бюджет развития. Прошли те времена, когда неиссякаемым потоком шли в Псковскую область финансы из федерального бюджета. Учитываете ли вы сейчас эти обстоятельства? Общее ухудшение ситуации?

Ульяна Михайлова: Мои профсоюзные товарищи, безусловно, рассматривают всю ситуацию, связанную с ухудшением экономического положения на территории Псковской области. Более того, мы обладаем информацией и знаем, что происходит в «социалке» на территории Российской Федерации. Пожалуй, только Урал, Москва и Санкт-Петербург могут похвастаться, что они улучшили позиции, а все остальные ухудшили, правда, где-то не очень сильно. В этой части мои профсоюзные товарищи эту информацию, конечно, берут во внимание. Что касается ситуации на территории Псковской области, то сегодня, в частности, у нас идет согласование пикета у администрации области, поскольку нам, скорее всего (и это видно по тому, как развивается диалог в системе социального партнерства), попробуют отказать в индексации должностного оклада работников бюджетной сферы. Губернатор Псковской области не создаст в 2016 году, как это положено, на 2017 год такой акт, который будет говорить об индексации должностного оклада. Переговоры, которые прошли в рамках нескольких заседаний трехсторонней комиссии, прошли в таком ключе: нас убеждают, что будет выполнено общее требование министерства финансов на территории Российской Федерации и у нас на территории Псковской области, что такое увеличение должностных окладов произойдет, но не за счет увеличения фондов оплаты труда, а за счет дальнейшей оптимизации расходов бюджетных учреждений, в том числе, и внутренней оптимизации этих фондов оплаты труда. С такой позицией организация однозначно не согласится. Весь вопрос в том, какой будет степень социального накала, что мы в итоге сможем предъявить в качестве своего несогласия, когда все это будет очевидно и закреплено в документах. На самом деле напрямую к первому чтению бюджета мы не привязаны в части всех наших требований по заработным платам. Больше нас интересует второе чтение, когда параметры будут видны более четко. По позиции федеральных властей - частично намерены субъектам компенсировать только ту часть фондов оплаты труда, которая связана с увеличением МРОТ на территории Российской Федерации. У нас же вдруг резко в этом году возникло 7500, то есть частичная компенсация прошла. Но мы опять вернулись к старой порочной практике: мы не проиндексировали всю заработную плату, а сделали доплату непрофильным работникам в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до увеличения минимального размера оплаты труда. То же, скорее всего, намерены произвести и в 2017 году, потому что уже известно, что планируется увеличение минимального размера оплаты труда до 7800 рублей с 1 июля 2017 года. Такая практика нас не устраивает, но минус заключается в том, что с ней бороться в одиночку на территории Псковской области сложно. Поэтому сейчас мы обращаемся в адрес Федерации независимых профсоюзов России, в адрес российской трехсторонней комиссии, мы призываем наше профсоюзное руководство, руководителей профсоюзов бюджетной сферы скоординировать коллективные протестные действия, но на территории Российской Федерации. Наши активисты готовы эту инициативу поддерживать, готовы выступать, и, я полагаю, со следующего года, наверное, месяца не пройдет, как наш профсоюзный актив будет требовать индексации должностных окладов, как это положено и в силу трудового законодательства, и в силу действующих региональных нормативов, и в силу разумного понимания.

Алексей Семенов: Давайте послушаем звонок радиослушателя. Алло, добрый день.

Радиослушатель: Здравствуйте. Приветствую Ульяну Александровну. С советских времен я слежу за уникальной работой профсоюзов. Работая, и сам состоял в профсоюзе. Сейчас страна изменилась, и изменилась жизнь. И федеральная, и региональная власть к вашему ведомству относится наплевательски. Я просто нахожусь в шоке, когда вашему руководителю Михаилу Шмакову предоставляют слово на «Радио России», и его выступление выходит на государственном канале на правах рекламы. Скажите, пожалуйста, нормальна ли эта ситуация? А вам я желаю успехов. Спасибо.

Ульяна Михайлова: Вы знаете, с точки зрения гражданской позиции, скажу, что это ненормально. Федерация независимых профсоюзов России и мы в структуре большой профсоюзной семьи - это самая мощная общественная организация на территории нашей страны. Надо сказать, что многим политическим партиям, другим общественным организациям предоставляется время, возможность высказываться в средствах массовой информации и не на правах рекламы. Но не нам! Мы также, как и ФНПР, производим все наши взаимодействия со средствами массовой информации, в том числе, и с региональными, на платной основе. Когда нам отказывают в предоставлении времени, наш профсоюзный актив и мы делаем вывод, что действенна сила профсоюзов. Выпустите нас без ограничения, без оплаты в СМИ, так мы сможем реально «переформатировать» все трудовое население Псковской области и Российской Федерации. В этой связи, с точки зрения борьбы с опасностью, власть поступает разумно, но с точки зрения отношения к крупнейшей общественной организации на территории нашей страны - отрицательно. К сожалению, я не думаю, что на данном этапе с этим можно что-то сделать.

Алексей Семенов: Еще один звонок примем. Алло, добрый день.

Радиослушатель: Алло, добрый день. Можно вопросик? На Комбинате по благоустройству пятые сутки не выплачивают зарплату. Что в этой ситуации делать - просить милостыню или готовится к октябрю 17-го года?

Ульяна Михайлова: У нас есть несколько способов реагирования в части невыплаты заработной платы. Первый и самый действенный способ - это написать заявление в Государственную инспекцию труда. При этом можно даже заявление не писать, имеется контакт и доступ на сайте Государственной инспекции труда. Делается звоночек, и я убеждена, что инспекторы отреагируют быстро, и их «доброе» слово будет услышано быстро, потому что сейчас есть четкие установки надзорным органам, чтобы они на эти факты реагировали. Второй момент, который также позволит отреагировать на данную ситуацию, - это действовать в рамках трудового законодательства. Если неуплата заработной платы происходит более, чем в течение двух недель, работник имеет право прекратить трудовую деятельность до выплаты заработной платы, уведомив работодателя. Третий вариант реагирования, более длительный, - это просто обращаться в суд, взыскивать невыплаченную заработную плату. Можно и моральный вред взыскать, и получить компенсацию за каждый день просрочки в соответствии с нормами федерального законодательства. Если у вас есть профсоюз, мы готовы вам в этом помочь.

Алексей Семенов: Говорили вы сегодня о том, как федеральная власть реагирует на ФНПР. Как отношения складываются с региональной властью? Эксперты уже не первый год отмечают, что именно вам удалось выстроить конструктивные отношения с социальными партнерами и, в первую очередь, с региональной властью и парламентом. По итогам этого года насколько успешно удается удерживать эти позиции?

Ульяна Михайлова: Мы действительно выстроили систему социального партнерства на территории Псковской области. Очень большой плюс Андрею Анатольевичу Турчаку, потому как до этого у нас просто отсутствовала формальная сетка - отсутствовали представители работодателей, отсутствовали комиссии в органах местного самоуправления, отсутствовали соглашения, которые устанавливали возможности трудовым коллективам знать, что будет с заработной платой, как сформировались фонды оплаты труда, какая часть фондов оплаты труда в общих доходах хозяйствующего субъекта. Мы получили за эти годы предмет переговоров. У работников по запросу имеется весь комплект информации, который им необходим. Он предоставляется по требованию как раз через эти комиссии. Были у нас периоды более выгодные экономически, в 2010, 11, 12, 13-м годах. В 15-м году у нас произошла стагнация результатов переговорного процесса. Процессы шли, по рублю, по копеечке что-то увеличивалось, но в целом в отношении неопределенного круга лиц серьезных экономических завоеваний не было.

Алексей Семенов: То есть приобрели более перманентный характер?

Ульяна Михайлова: Да. Но в 16-м году все пошло на убыль - у нас уменьшилась реальная заработная плата, реально уменьшился пакет льгот. Хотя активизировалось взаимодействие в трехсторонних комиссиях. Мы чаще стали рассматривать конфликты, можем решать локальные конфликты, по каждому предприятию конкретно. И заработная плата в таком случае выплачивается, и индексация должностных окладов, необходимая по коллективным договорам, идет, но результаты общих переговоров отрицательные, их сегодня нет. Более того, вот уже три недели я пытаюсь записаться к Андрею Анатольевичу на прием, потому что считаю необходимым скоординировать дальнейшие действия социальных партнеров, объясниться, что будет происходить в системе оплаты труда, чтобы правильно заточить профсоюзную систему. Но так как он уклоняется от встречи, мы выходим на пикеты на следующей недели. Поговорим сначала таким образом, через плакаты, потом, возможно, встретимся.

Александр Савенко: Вы же присутствуете на сессиях областного Собрания, на публичных слушаниях. Там руководство области говорит, что Андрей Анатольевич находится на обучении за пределами региона, из-за чего не смог обратиться с бюджетным посланием и уж, понятно, не может встретиться с лидером профсоюзов.

Ульяна Михайлова: Я не буду комментировать, если вы позволите, хотя определенное скептическое отношения к подобным объяснениям у меня есть. Мы все-таки считаем, что плюс есть, система социального партнерства создана, и этого не смогли добиться ни предыдущий губернатор, ни предыдущие руководители Псковского областного совета профессиональных союзов. 16-й год активен с точки зрения реакции на все проблемы, мне это очень нравится. Нам не приходится эту профсоюзную машину тащить на себе локомотивом. Но финансовые результаты пока говорят о том, что недостаточно пока наши зубы показали, чтобы была нормальная реакция на все их экономические предложения, предложения в сфере социально-трудовых отношений.

Александр Савенко: При все при этом с губернатором Андреем Турчаком вы шли на сентябрьские выборы в одной колонне. Он возглавлял общеобластную часть списка кандидатов от «Единой России», вы, как и прежде, были кандидатом в одномандатном округе и победили. И в целом партия власти победила, сенсационный результат по одномандатным округам - 22 мандата из 22-х забрали. В результате сформировали фракцию единороссов в областном Собрании - три четверти от всех депутатских мест. В принципе, сейчас никакой необходимости прислушиваться к голосу оппозиции нет, «Единая Россия» все может решать сама. Как вам работается сейчас в областном Собрании? Ощущаете ли вы какие-то изменения, которые там произошли? Какая сейчас атмосфера в региональном парламенте?

Ульяна Михайлова: Ничего не поменялось. Партия «Единая Россия» и в прошлом созыве могла 23 необходимых кандидата набрать для проведения всех своих нормативных идей. Это произошло и сейчас. Мои позиции какими были, такими и остались. Они остаются независимыми. Я говорила и с Котовым, и с руководителем фракции Каленским, и с губернатором до принятия решения опять стать одномандатником. Что касается результатов выборов: партия «Единая Россия», как в прошлый созыв, очень грамотно подошла к кадрам, она очень хорошо расставила по местам людей. Я уже сделала для себя однозначные выводы - не голосуют наши товарищи за идеологию, не голосуют за идею, голосуют за конкретного человека. Встань я к коммунистам, встань я к «Справедливой России», я полагаю, у меня были бы такие же большие шансы победить и получить поддержку от трудовых коллективов моего округа, потому что определенная поддержка оказывается физическим представительством, теми, кто за мной дальше стоит. Также получилось и у остальных - за каждым одномандатником стояли достаточно серьезные ресурсы, они могли самостоятельно организовать и провести весь выборный процесс.

Что касается других политических партий, то им, наверное, в следующем периоде надо поработать. Поработать над активистами, поработать над персональным представительством, чтобы это были реально авторитетные люди в тех или иных органах местного самоуправления, чтобы это были люди, которые сегодня имеют какие-то заслуги. Именно вокруг кадров нужно строить свою политику. Сейчас идеология, как таковая, слабовата. В Москве, в Петербурге более глубоко организованные люди заточены уже на какие-то высокие материи. А наши товарищи четко понимают, что сегодня, например, надо хлеба купить, завтра надо за «коммуналку» заплатить. А голосовать будут за человека, которого знают и которому верят.

Алексей Семенов: Еще одна возможность - донести свою позицию, используя пресловутые 10-минутки. Почему бы не использовать трибуну областного Собрания как дополнительную площадку для донесения своей профсоюзной позиции до коллег?

Александр Савенко: Тем более, что выступает там в основном оппозиция, руководители фракций.

Ульяна Михайлова: Вы, наверное, не до конца знаете, что такое эти 10 минут. Я тоже была наивна в прошлые периоды. 10 минут предоставляется не каждому депутату, а представителю фракции. А чтобы тебе эти 10 минут отдали, фракция должна за тебя проголосовать. «Яблоко» - понятно, коммунисты - понятно. Они голосуют и выступают. У меня было несколько попыток в прошлый созыв на фракции инициировать мое выступление, например, по зарплате. Что мне объяснили? Ульяна Александровна, это не ваши 10 минут, мы вам их не дадим. Никогда мне не удавалось с социальной моей позицией выступить от фракции, получив фракционную поддержку, получив эти 10 минут. В то время партийцы рассуждали, что нечего ей с антипозицией выступать, еще и наши 10 минут использовать. Поэтому у меня есть только возможность кнопочку нажать при обсуждении вопроса и высказаться. Здесь, правда, я действую без ограничений.

Алексей Семенов: Пока еще.

Ульяна Михайлова: Да, пока еще.

Александр Савенко: Один из вопросов читателей Псковской Ленты Новостей как раз на эту тему - бюджет 2017 года. Интересуется Борис, голосовали ли за него, как, видимо, нажимали ли «кнопочку».

Ульяна Михайлова: Меня не было на прошлой сессии, я была в командировке, с сибиряками мы обсуждали много социальных проблем и вопросов, но за бюджет в первом чтении я бы голосовала, это однозначно. И руководителям фракции «Единая Россия» я об этом говорила. А вот бюджет второго чтения - это вопрос. Мы собираемся нашим органом - представителями профсоюзной стороны в сфере социального партнерства - в пятницу, 23 числа. Они будут определяться, будет поддержка или нет. Я давно научилась не думать за людей. Соберется орган, наделенный полномочиями в нашей профсоюзной среде, я выскажу ему свою позицию, что не надо поддерживать бюджет, если не будет предусмотрено в нем индексации должностных окладов через увеличение фондов оплаты труда. Бывало и такое, что приходят наши профсоюзные товарищи и представляют совсем другую позицию, и я ее и воплощаю ее дальше в голосовании. 23-го определится наша организация. Сказать, как я буду голосовать, смогу только 23-го, после встречи с профсоюзным активом.

Алексей Семенов: У нас еще один звонок радиослушателя. Алло, добрый день, вы в эфире.

Радиослушатель: Добрый день. Я псковичка. Я хочу узнать, что профсоюзы думают по поводу создания единого центра по начислению за услуги ЖКХ?

Ульяна Михайлова: Относительно этих единых центров - мы высказываемся категорически против. Мы письменно обращались в органы местного самоуправления, получили ответ, что эти созданные центры по сбору денежных средств нисколько не улучшили ситуацию в сфере регулирования сборов, то есть денег не стало больше в жилищно-коммунальных организациях, которые осуществляют энерго- и теплоснабжение. А ведь для этого и создавали, чтобы улучшить собираемость этих денежных средств. Получилось так: нагрузка на предприятия ЖКХ есть, они платят абонентскую плату за содержание этих центров, а денег становится меньше. Поэтому мы понимаем, первая задача, ради которой создавались учреждения, не выполнена. Недели три или четыре назад мы выступили против. На проводимом нами круглом столе по вопросам ЖКХ мы, думаю, примем резолюцию с требованием ликвидировать эти центры. Населению не стало легче жить. Если раньше пункты сбора этих денежных средств принимали сами предприятия, и люди туда шли. А сейчас к «квиточку» добавляется плата в 100-200 рублей за перевод этих денег - это существенная сумма для нашего населения. Еще и доехать туда нужно, в этот центр, при отсутствии средств сообщения. То есть доступность оплаты не улучшилась. Мы считаем, что с данной практикой нужно завязывать, нахлебников всех надо ликвидировать, вернуть эти функции предприятиям ЖКХ, усилив их права на общение с населением. Но также параллельно считаю, что надо все службы фискального характера, приставов, вернуть обратно в районы. Не может один пристав осуществлять фискальное производство в трех-четырех районах. Это проблема есть везде. Никто не может физически осуществить исполнительное производство. Эту проблему надо решать.

Александр Савенко: Считанные дни остаются до окончания года, впереди 2017-й. Какие ожидания от 2017 года, какие планы, прогнозы на будущий год?

Ульяна Михайлова: В экономической сфере нет оснований полагать, что жить станет лучше.

Алексей Семенов: И веселее...

Ульяна Михайлова: Веселее может быть. Россияне не унывают. Наше состояние сегодня мерится так: можем себе позволить отварную картошку, кусок сала и 100 граммов водки - жить можно. В этой части я действительно восхищаюсь жителями Псковской области. Мы же проехали сейчас по районам области, заехали в самые отдаленные места. Хороший, бодрящий дух, отсутствие уныния укрепляет стержень, и мы понимаем, ради кого мы боремся.

Что касается усиления деятельности Псковского областного совета профсоюзов, мы полагаем, что достигнем поставленных целей, потому что «не было бы счастья, да несчастье помогло». Было трудно убеждать в хлебные годы создавать профсоюзы. Настоящий период, уверена, поможет усилить профсоюзное движение в Псковской области в целом.

Источник: Псковская Лента Новостей