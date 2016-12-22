Комитет по экономической политике и АПК областного Собрания рекомендовал одобрить проект бюджета во втором чтении

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» рекомендован к принятию во втором чтении на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты рассмотрели ситуацию с финансированием сельского хозяйства. Начальник управления сельского хозяйства Николай Романов рассказал, что уменьшаются расходы из областного бюджета на 100 млн рублей. Закрыты программы по птицеводству, свиноводству, на 34 млн рублей меньше предусмотрено по инвестиционным кредитам, на 22,2 млн рублей меньше по молоку. Платили 1 рубль 40 копеек за литр, будут платить 1 рубль 10 копеек.

Увеличены субсидии на закладку садов и по уходу за садами. Николай Романов пояснил, что сейчас появились предприниматели, занимающиеся этой работой.

Увеличатся средства на поддержку начинающих фермеров. Николай Романов отметил, что сейчас на один грант от 5 до 8 претендентов.

Кроме того, в 2017 году изменяется ряд условий предоставления государственной поддержки.

Источник: Псковская Лента Новостей