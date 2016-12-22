Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Для экономных мам Бюджет 2017: на пути к компромиссу ЖКХ не интересует молодежь Соловьи «Дед Мороз. Начало» Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера Новогодний ЦДИ
«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Пскове Алексей Сахаров рассказал о предварительных итогах работы компании в 2016 году и тенденциях развития российского рынка лизинга. - Алексей Владимирович,...5



Комитет по экономической политике и АПК областного Собрания рекомендовал одобрить проект бюджета во втором чтении

22.12.2016 12:29 ПЛН, Псков

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» рекомендован к принятию во втором чтении на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты рассмотрели ситуацию с финансированием сельского хозяйства. Начальник управления сельского хозяйства Николай Романов рассказал, что уменьшаются расходы из областного бюджета на 100 млн рублей. Закрыты программы по птицеводству, свиноводству, на 34 млн рублей меньше предусмотрено по инвестиционным кредитам, на 22,2 млн рублей меньше по молоку. Платили 1 рубль 40 копеек за литр, будут платить 1 рубль 10 копеек.

Увеличены субсидии на закладку садов и по уходу за садами. Николай Романов пояснил, что сейчас появились предприниматели, занимающиеся этой работой.

Увеличатся средства на поддержку начинающих фермеров. Николай Романов отметил, что сейчас на один грант от 5 до 8 претендентов.

Кроме того, в 2017 году изменяется ряд условий предоставления государственной поддержки.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31