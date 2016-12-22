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В ходе рабочего визита в Псковскую область командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии посетил базы СОБР и ОМОН

22.12.2016 12:38 ПЛН, Псков

В Пскове командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаркин посетил базы СОБР и ОМОН.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, командующий ознакомился с условиями службы сотрудников спецподразделений.
 
 
На общих собраниях с личным составом генерал-лейтенант Сергей Захаркин уточнил задачи стоящие перед спецподразделениями.
 
 
Командующий подчеркнул, что с 1 января 2018 года все сотрудники спецподразделений перейдут в статус военнослужащих, льготы и другие социальные гарантии будут соответствовать параметрам, определенным для военнослужащих в соответствии с занимаемыми должностями.

Источник: Псковская Лента Новостей



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