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Александр Козловский поздравляет жителей Псковской области с Рождеством

07.01.2017 09:43 ПЛН, Псков

Жителей Псковской области от всей души поздравляет с Рождеством Христовым депутат Государственной Думы Александр Козловский.
 
 
«Этот праздник несет нам светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра. Созидательная сила православия позволяет нам решать многие проблемы современного общества. Она оказывает позитивное влияние на проявление милосердия, возрождение духовности, воспитание в людях взаимного прощения и уважения друг к другу.
 
Светлый праздник Рождества дарит нам свет веры, тепло любви, счастье надежды, каждый год объединяет всех нас в добрых помыслах и хороших делах. И конечно, в первую очередь, это праздник семейный. Он собирает у домашнего очага детей и родителей, всех близких и дорогих нам людей. Поэтому хочу пожелать всем вам добра и понимания, здоровья, семейного тепла, благополучия и процветания. Счастливого Рождества, дорогие земляки!» - сказал Александр Козловский в своем поздравлении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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